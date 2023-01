Ukrajinský minister obrany Reznikov odmietol tvrdenia o korupcii

Kyjev 23. januára (TASR) - Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v pondelok rázne odmietol medializované tvrdenia o korupcii v súvislosti s pochybnými praktikami pri vojenskom obstarávaní, podľa ktorých armáda nakupuje potraviny za predražené ceny. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ukrajinské médiá totiž v sobotu obvinili rezort obrany z podpisu zmluvy na rok 2023 v celkovej hodnote 13 miliárd hrivien (vyše 322 miliónov eur) na nákup základných potravín za sumy, ktoré sú dvoj- až trojnásobne vyššie než ich aktuálne ceny v obchodoch.



"Najočividnejším cieľom sa zdá byť pokus spochybniť dôveru v ministerstvo obrany vo veľmi dôležitom období," napísal Reznikov na sociálnej sieti Facebook.



Spomínané obvinenia nemajú podľa neho žiaden faktický základ a zároveň prisľúbil vo vyšetrovaní týchto tvrdení úplnú transparentnosť.



"V skutočnosti ide o bežnú technickú chybu dodávateľa," povedal minister s tým, že miesto jednotkových cien bola za vajíčka, ktoré armáda nakupovala, uvedená cena za sto gramov. To by vysvetľovalo trojnásobne vyššiu cenu v porovnaní s maloobchodnými cenami v hlavnom meste Kyjev, píše DPA.



Náklady na dopravu vrátane rizika dodávania blízko frontu takisto viedli k vyšším cenám, upozornil Reznikov.



Nedávna správa o cenách pri vojenskom obstarávaní vyvolala rozruch na Ukrajine, ktorá je považovaná za jednu z najskorumpovanejších krajín v Európe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že korupcia nebude tolerovaná. Prisľúbil súčasne, že tento týždeň prídu dôležité rozhodnutia v boji proti tomuto chronickému problému krajiny, ktorý zatlačila do úzadia vojna proti Rusku.