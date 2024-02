Ukrajinský minister obrany upozornil na nedostatok munície na fronte

Kyjev/Londýn 1. februára (TASR) - Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov oznámil európskym spojencom, že ukrajinská armáda môže v súčasnosti vystreliť trikrát menej delostreleckých granátov ako ruské jednotky.



S odvolaním sa na správu tlačovej agentúry Bloomberg o tom vo štvrtok informovala britská stanica BBC.



Umerov na nedostatok delostreleckej munície upozornil tento týždeň v liste európskym ministrom obrany. Uvádza v ňom, že ukrajinská armáda môže teraz na celej 1500 kilometrov dlhej frontovej línii minúť len približne 2000 delostreleckých granátov.



V liste Umerov nalieha na spojencov, aby konali rýchlejšie, poskytli Ukrajine muníciu a umožnili jej aspoň to, aby sa jej sily vyrovnali nepriateľovi.



V Umerovovom liste sa uvádza, že Ukrajina potrebuje najmenej 200.000 nábojov kalibru 155 mm mesačne, čo znamená 2,4 milióna za rok.



Podľa BBC tlačová agentúra Interfax-Ukrajina v súvislosti so správou agentúry Bloomberg pripomenula, že podľa odhadov expertov dokáže Rusko vyrobiť dvakrát toľko nábojov. Okrem toho mu Severná Kórea poskytla jeden milión kusov delostreleckých granátov.



Správa o Umerovovom liste spojencom sa objavila v deň, keď šéf diplomacie EÚ Josep Borrell oznámil, že Európska únia nesplní svoj záväzok dodať Ukrajine milión kusov delostreleckej munície do marca 2024. Podľa Borrella Únia dodá Ukrajine v stanovenom časovom horizonte približne polovicu sľúbenej munície.



Borrell očakáva, že krajiny EÚ dodajú na Ukrajinu do marca na základe záväzku z minulého roka 524.000 kusov delostreleckej munície, čo je iba 52 percent stanoveného cieľa.



Šéf európskej diplomacie však trval na tom, že EÚ do konca tohto roka nakoniec dodá Ukrajine viac ako milión delostreleckých granátov, keďže obranný priemysel eurobloku naďalej zvyšuje výrobu munície.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na konci novembra 2023 informoval, že Kyjev dostal od EÚ približne 300.000 kusov delostreleckej munície zo sľúbeného milióna.