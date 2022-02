Ukrajinský minister obrany vylúčil útok Kyjeva na Donbas a Krym

Kyjev 16. februára (TASR) - Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v stredu vyhlásil, že Ukrajina nemá v pláne žiadnu agresiu, a to ani v Donbase a na Kryme, ktoré označuje za svoje dočasne okupované územia. Uviedol to v reakcii na tvrdenia velenia ľudových milícií samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR), že ukrajinské ozbrojené sily rozmiestnili pri obci Pidlisne 22 tankov T-72. Táto obec je na území pod kontrolou ukrajinskej armády a leží v blízkosti styčnej línie.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu na brífingu vyhlásil, že naďalej pretrváva vysoké riziko, že Ukrajina podnikne útok na Donbas. Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy konštatoval, že Moskva je znepokojená hrozbou eskalácie konfliktu na juhovýchode Ukrajiny. Ozbrojené sily Ukrajiny môžu v regióne spustiť rozsiahlu ofenzívu, dodal.



Na to, že ukrajinská armáda posilňuje svoju prítomnosť v konfliktnej zóne na východe krajiny, upozornil koncom minulého týždňa aj ruský vyslanec v Minsku a predstaviteľ Ruska v kontaktnej skupine Boris Gryzlov. Vyhlásil, že ukrajinská delegácia na rokovaniach o riešení situácia v Donbase naďalej odmieta priamy dialóg s odštiepeneckými proruskými republikami vyhlásenými v Luhanskej a Doneckej oblasti.



Reznikov v stredu uviedol, že Ukrajina "každý deň" posilňuje svoju obranu, ale neplánuje "žiadne agresívne akcie ani na východe, ani vo vzťahu ku Krymu a iným smerom." Ubezpečil, že z Ukrajiny nevzídu "žiadne provokácie", ale súčasne upozornil, že pokusy "vyprovokovať nás" narazia na tvrdý odpor. Zdôraznil, že Ukrajina stojí na strane mieru a návrat okupovaných území chce dosiahnuť politickými a diplomatickými prostriedkami.