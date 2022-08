Ukrajinský minister obrany žiada od Nemecka viac výkonných zbraní

Kyjev/Berlín 24. augusta (TASR) - Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v stredu vyzval Nemecko, aby schválilo dodávku tankov Leopard vo vlastníctve iných krajín na Ukrajinu. Reznikov tiež žiada od Berlína viac "skutočných zbraní, ako napríklad raketometov MARS II". TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Nemcov žiadame: Dajte nám nástroje a my už prácu vykonáme," povedal Reznikov v stredu pre nemeckú stanicu ARD. Pripomenul, že ukrajinská armáda má k dispozícii tri raketomety MARS II, ale ak by ich mala 12, "bolo by to ešte lepšie".



Reznikov v rozhovore vylúčil možnosť diplomatického riešenia vojny na Ukrajine. "Dosiahnutie rokovaní je snom našich partnerov. Momentálne to však nie je snom Ukrajiny," poznamenal. Spresnil, že zámerom Kyjeva je oslobodiť všetky územia, ktorú sú dočasne okupované ruskými jednotkami.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v stredu v spravodajskej televízii Welt apeloval na Nemecko, aby nepoľavilo zo svojej solidarity voči Kyjevu. Pochybnosti by podľa jeho slov len pomohli ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. "Obrana európskej slobody a prosperity je naším spoločným cieľom. Stojte pri Ukrajine, zvíťazte s Ukrajinou," vyhlásil.



V stredu je to presne pol roka, odkedy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.