O. Reznikov: Rýchly koniec vojny s Ruskom nie je v dohľade

Kyjev 14. mája (TASR) - Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v piatok pripustil, že rýchly koniec vojny s Ruskom nie je v dohľade. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Reznikov na sociálnych sieťach napísal, že bude trvať určitý čas, kým západné zbrane prinesú celkový obrat v prospech Ukrajiny.



"Vstupujeme do novej - dlhodobej - fázy tejto vojny," uviedol Reznikov na svojom účte na Facebooku. "Čakajú nás extrémne ťažké týždne. Koľko ich bude, to nevie nikto naisto povedať," dodal.



Minister obrany tiež uviedol, že ruské sily nie sú schopné prehnať sa cez Ukrajinu a dobyť jej hlavné mesto Kyjev a sú teraz "nútené zmenšiť škálu svojich cieľov".



"Sme svedkami strategického bodu obratu v prospech Ukrajiny. Tento proces však bude určitý čas trvať," napísal.



Reznikov informoval, že Ukrajina "pomaly, ale predsa" dostáva dodávky ťažkých zbraní od západných partnerov. Kyjev očakáva aj ďalšie zbrane po minulomesačnom stretnutí ministrov obrany z vyše 40 krajín na americkej základni Ramstein v Nemecku - Reznikov ho označil za "historické stretnutie".



V zaobchádzaní so západnými zbraňami sa už cvičí alebo sa chystá v najbližších dňoch cvičiť vyše 1500 ukrajinských vojakov.