Ukrajinský minister: Rusko blokuje prístup k liekom

Kyjev 13. augusta (TASR) – Ukrajinský minister zdravotníctva Viktor Ľaško obvinil ruské úrady, že sa dopúšťajú zločinu proti ľudskosti, keď blokujú v okupovaných oblastiach prístup k cenovo dostupným liekom. Informovala o tom v sobotu agentúra Associated Press (AP), od ktorej TASR správu prevzala.



Ľaško v rozhovore pre AP povedal, že ruské úrady opakovane znemožnili snahy poskytnúť štátom dotované lieky ľuďom v mestách a dedinách, ktoré ruské sily obsadili počas invázie na Ukrajinu.



"Počas celých šiestich mesiacov vojny Rusko (neumožnilo) riadne humanitárne koridory, aby sme mohli poskytnúť naše vlastné lieky pacientom, ktorí ich potrebujú," povedal Ľaško v interview v Kyjeve v piatok večer.



"Myslíme si, že toto konanie Ruska je úmyselné a považujeme ho za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, ktoré budú zdokumentované a uznané," dodal minister.



Vojna na Ukrajine vážne zasiahla aj zdravotníctvo krajiny, ktoré prechádzalo rozsiahlymi reformami z veľkej časti v reakcii na pandémiu koronavírusu, keď Rusko koncom februára spustilo svoju inváziu, napísala AP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenala do 11. augusta celkovo 445 útokov na nemocnice a ďalšie zdravotnícke objekty na Ukrajine, ktoré si priamo vyžiadali 86 životov a 105 zranených.