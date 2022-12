Ukrajinský minister: Svet musí prehodnotiť jadrovú bezpečnosť

Paríž 13. decembra (TASR/Teraz.sk) - Svet musí "prehodnotiť jadrovú bezpečnosť" po tom, ako Rusko obsadilo najväčšiu európsku atómovú elektráreň v juhoukrajinskom meste Záporožie. Pred utorkovou konferenciou v Paríži to v rozhovore pre agentúru AFP povedal ukrajinský minister pre energetiku Herman Haluščenko.



Cieľom medzinárodnej konferencie, ktorú organizuje Francúzsko, je zabezpečiť financovanie obnovy poškodenej infraštruktúry na Ukrajine a posilniť podporu Kyjeva v boji proti ruskej okupácii.



Za uplynulé dva mesiace cielené ruské útoky zničili najmenej 40 percent ukrajinskej energetickej infraštruktúry. Haluščenko preto na konferencii požiada o potrebné zariadenia a finančné prostriedky, aby Ukrajinci zvládli zimu.



V pondelkovom rozhovore Haluščenko povedal, že ruská invázia na Ukrajine "úplne mení naše chápanie jadrovej bezpečnosti". Ako bod obratu označil práve obsadenie Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES).



ZAES, ktorá sa nachádza na východe Ukrajiny, v marci obsadili ruské jednotky a v jej okolí pokračuje ostreľovanie.



"Nikto nečakal, že niekto dokáže dobyť jadrovú elektráreň... Táto situácia nás absolútne núti prehodnotiť, čo by sme mali robiť z hľadiska bezpečnosti," povedal Haluščenko pre agentúru AFP.



Obsadenie jadrovej elektrárne Ruskom "zničilo" podľa ministrových slov akékoľvek zdanie záchrannej siete, ktorú poskytujú dohody uzatvorené západnými krajinami a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).



Podľa Haluščenko sa otázka bezpečnosti jadrových elektrární týka nielen Ukrajiny, ale všetkých krajín sveta. "Znamená to, že akékoľvek rakety, ktoré by mohli letieť, povedzme, až 2000 kilometrov, by mohli zasiahnuť akýkoľvek jadrový reaktor," dodal.



Po ruskej okupácii ZAES podľa ministra nastal päťkrát "blackout" (výpadok dodávky elektriny). Elektráreň pritom neustále potrebuje energiu na chladenie jadrového paliva. Ak sa dlhodobo odpojí, môže nastať "klasický scenár Fukušimy", povedal Haluščenko s odkazom na katastrofu v Japonsku v roku 2011.



"Ostreľujú ukrajinské (elektrické) vedenie, ničia (elektrické) vedenie, potom sa v elektrárni spustia dieselové generátory a to znamená, že ste len krok od (jadrovej) nehody," povedal. Po oprave elektrického vedenia a obnovení dodávky elektriny do elektrárne sa však obnoví ostreľovanie a znepokojivý proces sa opäť začína. "Je to šialená hra s jadrovou bezpečnosťou," povedal Haluščenko pre agentúru AFP.



Rusko od októbra zmenilo taktiku a začalo raketami ničiť ukrajinskú energetickú sieť, čo na začiatku zimy uvrhlo milióny ľudí do chladu a tmy.