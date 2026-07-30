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Ukrajinský minister Sybiha odsúdil preniknutie rakety do Poľska
Sybiha vo svojom príspevku informoval o ruskej rakete Ch-101, ktorá počas nočných útokov na Ukrajine prenikla na územie Poľska.
Autor TASR
Kyjev 30. júla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vo štvrtok uviedol, že ruská raketa Ch-101 v noci prenikla na územie Poľska a narušila tak vzdušný priestor NATO. TASR o tom informuje podľa príspevku šéfa ukrajinskej diplomacie na sieti X.
Sybiha vo svojom príspevku informoval o ruskej rakete Ch-101, ktorá počas nočných útokov na Ukrajine prenikla na územie Poľska. Podľa jeho slov ide o ďalší dôkaz, že posilnenie ukrajinskej vzdušnej obrany je „naliehavé a slúži ako záruka ochrany celého euroatlantického spoločenstva“.
Útok v Ľvove podľa neho zranil desiatky ľudí vrátane detí a poškodil budovu školy a dvoch materských škôl.
„Teror (ruského prezidenta Vladimira) Putina jasne demonštruje, že potreba posilniť balistickú ochranu Ukrajiny a celej Európy je naliehavá,“ konštatoval šéf ukrajinskej diplomacie.
Preniknutie ruskej rakety na územie Poľska je podľa neho pripomienkou, že pre Ukrajinu a Poľsko nie je nič naliehavejšie, ako bol proti ich „spoločnému, odvekému nepriateľovi, ktorý predstavuje priamu hrozbu pre oba naše národy“. Všetky ďalšie nezhody je nutné odložiť stranou a najvyššou prioritu musí byť spoločná bezpečnosť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X uviedol, že pri ruských útokoch v noci na štvrtok zahynulo na Ukrajine osem ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Pri útoku balistickou raketou v Dnepropetrovskej oblasti podľa neho prišli o život rodičia a tri deti. Ďalšie dve deti vytiahli spod trosiek.
Prezident tvrdí, že záchranné operácie prebiehajú aj v Ľvove, kde bola zasiahnutá obytná budova a záchranári pátrajú po obetiach.
Terčom nočných útokov boli podľa jeho slov Charkovská, Čerkaská Dnepropetrovská, Ivano-Frankivská, Ľvovská, Mykolajivská, Poltavská, Sumská a Vinnycká oblasť.
„Desiatky bežných domov, civilných podnikov a infraštruktúrnych zariadení boli zničené a poškodené. Viac než 70 rakiet bolo použitých pri tomto útoku, pričom značná časť z nich bola balistická,“ napísal Zelenskyj.
Rusko podľa ukrajinského prezidenta zaútočilo aj 280 dronmi, z ktorých sa podarilo zachytiť 260. Letectvo taktiež zostrelilo značný počet riadených striel a aj mobilným palebným tímom sa podarilo zostreliť tieto strely.
„Vzhľadom na kritický nedostatok rakiet protivzdušnej obrany od našich partnerov naši bojovníci dosahujú skutočne neuveriteľné výsledky a preukazujú pritom mimoriadne vysokú úroveň profesionality,“ konštatoval Zelenskyj.
Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry AFP uviedlo, že jeho sily zasiahli ukrajinský vojensko-priemyselný komplex, logistické centrá a vojenské komunikačné systémy.
Sybiha vo svojom príspevku informoval o ruskej rakete Ch-101, ktorá počas nočných útokov na Ukrajine prenikla na územie Poľska. Podľa jeho slov ide o ďalší dôkaz, že posilnenie ukrajinskej vzdušnej obrany je „naliehavé a slúži ako záruka ochrany celého euroatlantického spoločenstva“.
Útok v Ľvove podľa neho zranil desiatky ľudí vrátane detí a poškodil budovu školy a dvoch materských škôl.
„Teror (ruského prezidenta Vladimira) Putina jasne demonštruje, že potreba posilniť balistickú ochranu Ukrajiny a celej Európy je naliehavá,“ konštatoval šéf ukrajinskej diplomacie.
Preniknutie ruskej rakety na územie Poľska je podľa neho pripomienkou, že pre Ukrajinu a Poľsko nie je nič naliehavejšie, ako bol proti ich „spoločnému, odvekému nepriateľovi, ktorý predstavuje priamu hrozbu pre oba naše národy“. Všetky ďalšie nezhody je nutné odložiť stranou a najvyššou prioritu musí byť spoločná bezpečnosť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X uviedol, že pri ruských útokoch v noci na štvrtok zahynulo na Ukrajine osem ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Pri útoku balistickou raketou v Dnepropetrovskej oblasti podľa neho prišli o život rodičia a tri deti. Ďalšie dve deti vytiahli spod trosiek.
Prezident tvrdí, že záchranné operácie prebiehajú aj v Ľvove, kde bola zasiahnutá obytná budova a záchranári pátrajú po obetiach.
Terčom nočných útokov boli podľa jeho slov Charkovská, Čerkaská Dnepropetrovská, Ivano-Frankivská, Ľvovská, Mykolajivská, Poltavská, Sumská a Vinnycká oblasť.
„Desiatky bežných domov, civilných podnikov a infraštruktúrnych zariadení boli zničené a poškodené. Viac než 70 rakiet bolo použitých pri tomto útoku, pričom značná časť z nich bola balistická,“ napísal Zelenskyj.
Rusko podľa ukrajinského prezidenta zaútočilo aj 280 dronmi, z ktorých sa podarilo zachytiť 260. Letectvo taktiež zostrelilo značný počet riadených striel a aj mobilným palebným tímom sa podarilo zostreliť tieto strely.
„Vzhľadom na kritický nedostatok rakiet protivzdušnej obrany od našich partnerov naši bojovníci dosahujú skutočne neuveriteľné výsledky a preukazujú pritom mimoriadne vysokú úroveň profesionality,“ konštatoval Zelenskyj.
Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry AFP uviedlo, že jeho sily zasiahli ukrajinský vojensko-priemyselný komplex, logistické centrá a vojenské komunikačné systémy.