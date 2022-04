Ukrajinský minister zahraničných vecí požiada NATO o „potrebné zbrane“

Kyjev 7. apríla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v stredu uviedol, že na štvrtkovom stretnutí so svojimi partnermi z NATO a G7 bude žiadať o "všetky potrebné zbrane". TASR prevzala správu od stanice Sky News.



Kuleba, ktorý by sa mal osobne zúčastniť na rokovaniach NATO v Bruseli, vo svojom videopríspevku povedal, že "hlavnou témou mojej diskusie v Bruseli bude dodávka všetkých potrebných zbraní Ukrajine". Zároveň vyzval zahraničných spojencov Ukrajiny, aby voči Rusku uvalili maximálne sankcie.



"Jediný spôsob, ako odvrátiť ruskú vojnu, rozširujúcu sa za hranice Ukrajiny, je poskytnúť nám plnú podporu. Maximálne sankcie. Všetky zbrane. Politika 'neprovokovať Putina' v posledných rokoch veľmi zlyhala," povedal Kuleba.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok uviedli, že dvojdňové rozhovory v sídle NATO sa zamerajú predovšetkým na vojnu na Ukrajine, ako aj na budúcnosť NATO.



Stoltenberg povedal, že ministri NATO budú diskutovať o tom, "ako by NATO malo byť naďalej najsilnejšou alianciou v histórii, ako by malo čeliť nebezpečnejšiemu svetu a novej bezpečnostnej realite".