Ukrajinský mufti vyzval moslimov z cudziny, aby nebojovali za Rusko

Kyjev 16. marca (TASR) - Hlavný mufti na Ukrajine Said Ismahilov vyzval sýrskych moslimov, aby sa nezapojili do bojov na Ukrajine na strane armády ruského prezidenta Vladimira Putina. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



Pripomenula, že táto muftiho výzva sa objavila v reakcii na to, ako Putin koncom minulého týždňa odobril príchod údajne až 16.000 dobrovoľníkov z Blízkeho východu, ochotných bojovať za Rusko.



Mufti však na dobrovoľníkov apeloval: "Neprichádzajte sem nás zabiť, nespáchajte (takýto) hriech". Pripomenul tiež, že moslimovia sú súčasťou Ukrajiny.



"Bránime svoj národ. Ukrajina nezaútočila na Rusko. To Rusko zaútočilo na Ukrajinu," vyhlásil mufti Ismahilov vo videopríhovore zverejnenom na Sky News.



Vyslanie svojich vojakov na Ukrajinu na pomoc ruským jednotkám avizoval aj čečenský vodca Ramzan Kadyrov. V pondelok Kadyrov na sieti Telegram zverejnil video, v ktorom tvrdí, že on i jeho jednotky sú blízko Kyjeva - v meste Hostomeľ, ktoré ruské sily obsadili v prvých dňoch ofenzívy na Ukrajine.



AFP v pondelok poznamenala, že Kadyrovovo tvrdenie nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov.



Ako uviedol turecký denník Jeni Šafak, Ismahilov v utorok zverejnil na sociálnych sieťach svoju fotografiu v uniforme. V popise k nej uvádza, že k jednotkám územnej obrany v Kyjeve sa pridal už 24. februára – v deň, keď sa začala rozsiahla invázia Ruska na Ukrajinu.



Ako etnický Tatár, narodený vo východoukrajinskom meste Doneck, ktoré bolo vtedy ešte súčasťou Sovietskeho zväzu, má Ismahilov osobný dôvod zapojiť sa do vojny.



Krymskí Tatári sa totiž dostali pod priamu kontrolu proruského vedenia už v roku 2014 - po invázii a nútenej anexii Krymského polostrova. Doneck bol krátko na to dobytý Ruskom podporovanými separatistami, ktorí viedli niekoľkoročný konflikt s Kyjevom.