< sekcia Zahraničie
Ukrajinský parlament odmietol nomináciu Šmyhaľa na ministra energetiky
Zelenskyj Šmyhaľa za ministra energetiky navrhol 3. januára.
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 13. januára (TASR) - Ukrajinskí poslanci na utorkovom hlasovaní odmietli nomináciu Denysa Šmyhaľa do funkcie ministra energetiky a prvého vicepremiéra. Odchádzajúceho ministra obrany a expremiéra do čela nového rezortu začiatkom roka navrhol prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom píše podľa agentúra Reuters.
Za nomináciu Šmyhaľa hlasovalo 210 poslancov 450-členného parlamentu. Podľa agentúry Ukrinform ho podporilo iba 153 z 229 členov klubu Zelenského strany Sluha národa.
Ministerstvo energetiky zostáva aj naďalej neobsadené. Parlament z vedenia rezortu ešte v novembri odvolal Svitlanu Hrynčukovú po prevalení korupčného škandálu spojeného s energetickým sektorom.
Zelenskyj Šmyhaľa za ministra energetiky navrhol 3. januára. Deň predtým oznámil, že vedenie ministerstva obrany ponúkol ministrovi pre digitálnu transformáciu Mychajlovi Fedorovovi. Parlament v utorok schválil odvolanie oboch ministrov z doterajších pozíciu a odvolal aj riaditeľa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Vasyľa Maľuka.
Predseda poslaneckého klubu Sluha národa Davyd Arachamija pri komentovaní zmien na vládnych postoch upozornil, že „energetický sektor je teraz v oveľa horšom stave ako ministerstvo obrany“. Opoziční poslanci sa vyjadrili proti odvolaniu ministrov s tým, že obaja svoje funkcie vykonávali efektívne.
Hlasovanie o nominácii Fedorova na ministra obrany by sa malo uskutočniť v stredu. Zatiaľ nie je jasné, kto ho nahradí na čele rezortu digitálnej transformácie. Portál Kyiv Independent pripomína, že dlhšie neobsadené je aj ministerstvo spravodlivosti.
Za nomináciu Šmyhaľa hlasovalo 210 poslancov 450-členného parlamentu. Podľa agentúry Ukrinform ho podporilo iba 153 z 229 členov klubu Zelenského strany Sluha národa.
Ministerstvo energetiky zostáva aj naďalej neobsadené. Parlament z vedenia rezortu ešte v novembri odvolal Svitlanu Hrynčukovú po prevalení korupčného škandálu spojeného s energetickým sektorom.
Zelenskyj Šmyhaľa za ministra energetiky navrhol 3. januára. Deň predtým oznámil, že vedenie ministerstva obrany ponúkol ministrovi pre digitálnu transformáciu Mychajlovi Fedorovovi. Parlament v utorok schválil odvolanie oboch ministrov z doterajších pozíciu a odvolal aj riaditeľa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Vasyľa Maľuka.
Predseda poslaneckého klubu Sluha národa Davyd Arachamija pri komentovaní zmien na vládnych postoch upozornil, že „energetický sektor je teraz v oveľa horšom stave ako ministerstvo obrany“. Opoziční poslanci sa vyjadrili proti odvolaniu ministrov s tým, že obaja svoje funkcie vykonávali efektívne.
Hlasovanie o nominácii Fedorova na ministra obrany by sa malo uskutočniť v stredu. Zatiaľ nie je jasné, kto ho nahradí na čele rezortu digitálnej transformácie. Portál Kyiv Independent pripomína, že dlhšie neobsadené je aj ministerstvo spravodlivosti.