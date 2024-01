Ukrajinský parlament odmietol rokovať o návrhu mobilizačného zákona

Kyjev 11. januára (TASR) - Ukrajinský parlament odmietol vo štvrtok rokovať o kontroverznom návrhu zákona, ktorého cieľom je povolať do armády viac vojakov. Návrh medzičasom ostro kritizovala ukrajinská verejnosť aj viacerí zákonodarcovia, píše TASR podľa agentúry AFP.



Navrhovanú legislatívu predstavila vláda v decembri. Sprísnili by sa ňou tresty pre mužov vyhýbajúcich sa odvodu, a znížila veková hranica pre brannú povinnosť, a to zo súčasných 27 na 25 rokov. Povinná vojenská služba by sa zároveň skrátila z "neobmedzeného obdobia", aké platí v súčasnom vojnovom stave, na 36 mesiacov. Navrhovaný zákon hlboko rozdelil Ukrajinu vyčerpanú dlhými a ťažkými bojmi.



"Niektoré ustanovenia priamo porušujú ľudské práva, niektoré zase nie sú optimálne sformulované," povedal predseda parlamentnej frakcie vládnucej strany Sluha národa Davyd Arachamija po tom, ako absolvoval schôdzku za zatvorenými dverami s predstaviteľmi ukrajinskej armády. Dodal, že predložený legislatívny návrh bol vrátený vláde.



"Stručne povedané, v rámci zákona o mobilizácii nedôjde k žiadnemu vývoju. Ani dnes, ani zajtra, ani v blízkej budúcnosti," povedal poslanec z proeurópsky orientovnej liberálnej opozičnej strany Holos (Hlas) Jaroslav Železňak.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok priznal, že viacerí ukrajinskí muži v brannom veku z krajiny nelegálne ušli, aby sa vyhli vojenskej službe. "Ak sú v odvodovom veku, mali by pomôcť Ukrajine. A mali by byť na Ukrajine," povedal počas tlačovej konferencie v estónskej metropole Tallinn, kde je aktuálne na návšteve.



Zelenskyj ešte v decembri tvrdil, že armáda chce zmobilizovať až pol milióna ľudí do boja s ruskými vojakmi, ktorých je na Ukrajine podľa jeho slov nasadených približne 600.000.



V ukrajinskej armáde momentálne slúži zhruba 850.000 vojakov. Kyjev sa snaží ich počty zvyšovať, keďže Moskva nasadzuje do frontových línii čoraz viac vojakov. Ukrajinské úrady o svojich vojenských stratách oficiálne neinformujú. Nezávislí experti však odhadujú, že počas takmer dvoch rokoch vojny prišli o život už desaťtisíce ukrajinských vojakov.