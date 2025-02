Ukrajinský parlament potvrdil legitimitu Zelenského

Kyjev 25. februára (TASR)) - Ukrajinský parlament v utorok prijal uznesenie, ktorým potvrdil legitimitu prezidenta Volodymyra Zelenského po predchádzajúcom neúspešnom pokuse z pondelka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Za návrh hlasovala jasná väčšina. V pondelok, v deň tretieho výročia invázie ruských vojsk na Ukrajinu, tento návrh získal len 218 hlasov, pričom potrebných bolo aspoň 226 hlasov.



Pondelkové mimoriadne zasadnutie ukrajinského parlamentu (Verchovna rada) sa konalo za prítomnosti medzinárodných hostí, ktorí sa v Kyjeve zišli pri príležitosti výročia začiatku vojny. Zhruba 54 prítomných členov ukrajinského parlamentu sa podľa DPA neočakávane nezúčastnilo na hlasovaní. Medzi nehlasujúcimi bolo aj 38 predstaviteľov Zelenského strany Sluha ľudu. Neuviedli svoje dôvody, prečo nehlasovali, píše DPA.



Znenie schválenej rezolúcie je rovnaké ako v predchádzajúci deň. "Verchovna rada opäť pripomína, že prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj bol zvolený v slobodných, transparentných, demokratických voľbách. Jeho mandát nespochybňuje ukrajinský ľud ani Verchovna rada," píše sa v schválenej rezolúcii.



V dokumente tiež stojí, že Zelenskyj zotrvá v úrade, až kým jeho zvolený nástupca neprevezme funkciu tak, ako to vyplýva z ústavy.



Zelenského funkčné obdobie sa malo pôvodne skončiť v máji 2024, avšak počas vojnového stavu v krajine nemožno usporiadať nové voľby. Parlament mu preto funkčné obdobie predĺžil.



Rusko opakovane spochybnilo legitimitu Zelenského, pripomína DPA. Vyslanec amerického prezidenta pre Rusko a Ukrajinu Keith Kellogg začiatkom mesiaca povedal, že Spojené štáty chcú, aby sa na Ukrajine konali prezidentské i parlamentné voľby, a to možno už do konca roka v prípade, že sa Kyjev v nadchádzajúcich mesiacoch dohodne s Moskvou na prímerí.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň označil Zelenského za "diktátora bez volieb". Zelenskyj podľa Trumpa odmieta usporiadať voľby, v prieskumoch má "veľmi nízku" podporu a "jediné, v čom sa osvedčil, bolo, že zmanipuloval (exprezidenta USA Joea) Bidena".