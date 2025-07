Ukrajinský parlament potvrdil odvolanie vlády premiéra Denysa Šmyhaľa

Kyjev 16. júla (TASR) - Ukrajinský parlament v stredu potvrdil odvolanie Denysa Šmyhaľa z funkcie premiéra a s okamžitou platnosťou tak rozpustil vládny kabinet. Ministri budú až do vymenovania nástupníckej vlády zastávať svoje funkcie, píše TASR na základe správ agentúry Reuters a portálu The Kyiv Independent.



Za odvolanie vlády hlasovalo 261 poslancov, štyria sa zdržali a nikto nehlasoval proti. Šmyhaľ v utorok parlamentu (Najvyššia rada) odovzdal rezignáciu a poďakoval sa všetkým, ktorí bránia jeho krajinu, celému svojmu tímu a prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Poslanci Šmyhaľovu demisiu odsúhlasili v rámci prestavby vlády, ktorú by mala po novom viesť Zelenského nominantka, doterajšia ministerka hospodárstva a prvá podpredsedníčka vlády v demisii Julija Svyrydenková.



Šmyhaľ sa pravdepodobne v novej vláde stane ministrom obrany a nahradí tým Rustema Umerova, ktorý údajne zaujme funkciu ukrajinského veľvyslanca v Spojených štátoch. Šmyhaľ zastával funkciu premiéra od marca 2020, čím sa stal najdlhšie slúžiacim predsedom vlády od získania nezávislosti Ukrajiny v roku 1991.



„Som vďačná prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému za jeho dôveru – a za možnosť slúžiť Ukrajine v tomto rozhodujúcom období,“ uviedla Svyrydenková v pondelňajšom vyhlásení na sociálnych sieťach a dodala, že sa chce zamerať na pokračovanie v deregulácii, znižovanie byrokracie, ochranu podnikov a obmedzenie nekritických výdavkov, aby sa dosiahla „úplná koncentrácia štátnych zdrojov“ na obranu a povojnovú obnovu.



Prestavbu novej vlády musí rovnako odobriť parlament, pričom jednotlivých ministrov nominuje predseda vlády. Vzhľadom na širokú podporu Zelenského a väčšinu jeho politickej strany Sluha národa v parlamente sa nepredpokladá, že by nominácia narazila na odpor.