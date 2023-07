Ukrajinský parlament prijal demisiu ministra kultúry Tkačenka

Kyjev 27. júla (TASR) - Ukrajinský parlament prijal vo štvrtok demisiu ministra kultúry Olexandra Tkačenka. Oznámil to ukrajinský poslanec Jaroslav Železňak. K hlasovaniu došlo týždeň po tom, ako prezident Volodymyr Zelenskyj žiadal o odvolanie Tkačenka z funkcie, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Parlament prijal Tkačenkovu demisiu drvivou väčšinou hlasov, informoval Železňak na platforme Telegram. Dodal, že parlament sa vo štvrtok a zrejme ani do konca tohto týždňa nebude zaoberať schválením Tkačenkovho nasledovníka vo funkcii.



Olexandr Tkačenko ohlásil svoju demisiu 21. júla v príspevku na Facebooku. Ako dôvodu uviedol "vlnu nedorozumení o význame kultúry počas vojny", pripomína stanica Sky News.



Tkačenko sa dostal do sporu so Zelenským, ktorý ešte pred ministrovou rezignáciou vyzval členov svojej vlády, aby počas vojny prísne regulovali výdavky svojich rezortov. Prezident zároveň v tejto súvislosti požiadal premiéra Denysa Šmyhaľa, aby zvážil výmenu ministra kultúry.



Minister Tkačenko bol v zástancom viacerých finančne nákladných projektov, pričom míňanie štátnych peňazí na kultúru bránil dokonca aj pri ohlásení svojej demisie. "Kultúra počas vojny je dôležitá, pretože neprebieha len vojna o územia, ale aj o ľudí," uviedol. "Súkromné a rozpočtové peniaze pre kultúru počas vojny nie sú menej dôležité než drony, pretože kultúra je štítom chrániacim našu identitu a naše hranice," dodal.



Bývalý herec Zelenskyj s takýmto pohľadom nesúhlasil. Kultúru označil za dôležitú, no uviedol, že v čase vojny by sa jednoznačne mala "maximálna pozornosť štátu, a teda aj štátne prostriedky, venovať obrane".