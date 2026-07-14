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Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky Svyrydenkovej
Zelenskyj najnovšie kroky zdôvodnil zmenou politickej stratégie krajiny.
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 14. júla (TASR) - Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julije Svyrydenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov, na schválenie bolo potrebných najmenej 226 hlasov. Schválenie demisie zároveň znamená odstúpenie celej vlády. Prezident Volodymyr Zelenskyj už v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde a političke ponúkol možnosť viesť novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Zelenskyj najnovšie kroky zdôvodnil zmenou politickej stratégie krajiny. „Každá prioritná oblasť zahraničnej politiky bude zverená konkrétnej osobe s bohatými skúsenosťami, ktorá je schopná realizovať, na čom sa dohodneme na úrovni lídrov, a to, čo očakáva ukrajinský ľud,“ napísal. Avizoval tiež zmeny vo vedení bezpečnostných zložiek.
Ukrajinský prezident zároveň uviedol, že Svyrydenkovej ponúkol možnosť viesť novú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom, jej budúcu funkciu však bližšie nešpecifikoval. Svyrydenková stojí na čele vlády od júla 2025, keď vo funkcii nahradila Denysa Šmyhaľa.
Ako možní kandidáti na post nového premiéra sa spomínajú šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhij Koreckyj, ukrajinský minister energetiky a expremiér Denys Šmyhaľ, minister obrany Mychajlo Fedorov či starosta Charkova Ihor Terechov.
Zmeny vo vláde prichádzajú v čase, keď Rusko zintenzívňuje raketové a dronové útoky na Kyjev. Spojené štáty zároveň nedávno oznámili, že Ukrajine udelia licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Štátny tajomník rezortu slovenskej diplomacie Marek Eštok v pondelok uviedol, že rekonštrukcia ukrajinskej vlády môže ovplyvniť aj plánované štvrté spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré by sa malo uskutočniť vo Ľvove. Eštok pripustil, že môže dôjsť k drobnému posunu tohto stretnutia.
Zelenskyj najnovšie kroky zdôvodnil zmenou politickej stratégie krajiny. „Každá prioritná oblasť zahraničnej politiky bude zverená konkrétnej osobe s bohatými skúsenosťami, ktorá je schopná realizovať, na čom sa dohodneme na úrovni lídrov, a to, čo očakáva ukrajinský ľud,“ napísal. Avizoval tiež zmeny vo vedení bezpečnostných zložiek.
Ukrajinský prezident zároveň uviedol, že Svyrydenkovej ponúkol možnosť viesť novú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom, jej budúcu funkciu však bližšie nešpecifikoval. Svyrydenková stojí na čele vlády od júla 2025, keď vo funkcii nahradila Denysa Šmyhaľa.
Ako možní kandidáti na post nového premiéra sa spomínajú šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhij Koreckyj, ukrajinský minister energetiky a expremiér Denys Šmyhaľ, minister obrany Mychajlo Fedorov či starosta Charkova Ihor Terechov.
Zmeny vo vláde prichádzajú v čase, keď Rusko zintenzívňuje raketové a dronové útoky na Kyjev. Spojené štáty zároveň nedávno oznámili, že Ukrajine udelia licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Štátny tajomník rezortu slovenskej diplomacie Marek Eštok v pondelok uviedol, že rekonštrukcia ukrajinskej vlády môže ovplyvniť aj plánované štvrté spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré by sa malo uskutočniť vo Ľvove. Eštok pripustil, že môže dôjsť k drobnému posunu tohto stretnutia.