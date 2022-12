Ukrajinský parlament prijal zákon o národnostných menšinách

Kyjev/Londýn 13. decembra (TASR) — Ukrajinský parlament v utorok prijal zákon o národnostných menšinách, ktorý je kľúčovou podmienkou pre vstupu tejto krajiny do EÚ, informoval na svojom webe britský denník Guardian.



Za zrušenie starého zákona a prijatie nového hlasovalo 324 poslancov, uviedol poslanec Jaroslav Železňak v statuse na platforme Telegram.



Poslanec parlamentu a člen výboru pre ľudské práva, deokupáciu a reintegráciu dočasne okupovaných území, národnostných menšín a medzinárodných vzťahov Taras Tarasenko podľa vyhlásenia zverejneného na webe zákonodarného zboru pripomenul, že jeho výbor na tomto návrhu zákona pracoval viac ako dva roky.



Objasnil, že dokument špecifikuje práva národnostných spoločenstiev na Ukrajine a poskytuje záruky ich etnického a kultúrneho rozvoja.



Podľa jeho prísľubu sa "na nikoho nezabudne a nebude existovať žiadna diskriminácia". Dosiahne sa ním, že "každý občan Ukrajiny bez ohľadu na etnický pôvod bude mať možnosť poznať ukrajinský jazyk aj svoj rodný jazyk, študovať v tomto jazyku, poznať svoju kultúru".



Cieľom návrhu zákona je "zlepšiť ochranu práv národnostných menšín" vrátane práva na sebaidentifikáciu, používanie jazykov národnostných menšín, vzdelávanie, účasť na politickom, hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote a podobne, spresnili ukrajinské médiá.



Poslanec Železňak ďalej informoval, že ukrajinský parlament v utorok prijal aj mediálny zákon. Vzhľadom na to, že rade pre vysielanie a retransmisiu udeľuje veľké právomoci, novinárska obec ho kritizovala.



Rada totiž môže nielen ukladať médiám pokuty, ale za opakované porušenie pravidiel môže on-line médiá zablokovať na 30 dní, a to aj bez súdneho rozhodnutia.



Trvalé zákazy vysielať alebo odobratie licencie budú aj naďalej možné len prostredníctvom súdu.



Ukrajinský parlament okrem toho v utorok prijal aj zákon o voľbe sudcov Ústavného súdu.



Nutnosť prijať takéto zákony označila Európska komisia za súčasť kritérií pre hodnotenie pripravenosti Ukrajiny na vstup do EÚ.



Ukrajina získala štatút kandidátskej krajiny v júni tohto roku. Prechod krajiny od žiadateľa ku kandidátovi zvyčajne trvá roky, ale EÚ tento proces v súvislosti s agresiou Ruska voči Ukrajine značne urýchlila.