Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu o nerastných surovinách s USA

Kyjev 8. mája (TASR) - Ukrajinskí poslanci vo štvrtok jednomyseľne hlasovali za ratifikáciu dohody o nerastných surovinách so Spojenými štátmi. Oznámil to jeden z poslancov, píše TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.



Za ratifikáciu dohody podľa poslanca hlasovalo všetkých 338 zákonodarcov, pričom na schválenie bolo potrebných 226 hlasov.



Dohoda udeľuje Spojeným štátom výhodný prístup k ukrajinským nerastným surovinám a otvára cestu k možnej novej vojenskej pomoci pre Kyjev zo stany Washingtonu, hoci podľa agentúry Reuters neobsahuje jasné bezpečnostné záruky.



Túto dohodu podpísala v mene Ukrajiny minulý týždeň vo Washingtone ukrajinská ministerka hospodárstva a prvá podpredsedníčka vlády Julija Svyrydenková. Kyjev podľa jej slov v rámci dohody spolu so Spojenými štátmi vytvorí Investičný fond na obnovu Ukrajiny. „So Spojenými štátmi vytvárame fond, ktorý do našej krajiny priláka globálne investície,“ napísala po podpise dohody na platforme X.



AFP tvrdí, že dosiahnutie tejto dohody je pre Kyjev vnímané ako diplomatický úspech po februárovom stretnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v Bielom dome. Spomínanú dohodu mali prezidenti Ukrajiny a USA podpísať už na tomto stretnutí, k čomu však po ostro sledovanej výmene názorov nedošlo.



Kyjev pôvodne dúfal, že Washington poskytne bezpečnostné záruky Ukrajine, ktoré by pomohli odradiť budúce ruské útoky, výmenou za výhodný prístup k ukrajinským nerastným surovinám. Washington to však odmietol a namiesto toho argumentoval, že posilnenie amerických obchodných záujmov na Ukrajine samo o sebe vytvorí ochrannú bariéru proti Rusku. Zelenskyj minulý týždeň uviedol, že dohodu považuje za „skutočne vyváženú“. Dohoda podľa Zelenského otvára cestu k modernizácii priemyslu na Ukrajine.



Podľa AFP nie je jasné, ako skoro sa podarí uviesť do praxe akékoľvek konkrétne prínosy z tejto dohody.