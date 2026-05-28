Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu s EÚ o 90-miliardovej pôžičke
Autor TASR
Kyjev 28. mája (TASR) - Ukrajinský parlament (Verchovna rada) vo štvrtok ratifikoval dohodu s Európskou úniou (EÚ) o pôžičke vo výške 90 miliárd eur. Za dohodu hlasovalo 298 poslancov, potrebných bolo 226 hlasov. Upozornil na to portál Ukrajinska Pravda, informuje TASR.
Zmluva umožňuje Ukrajine získať v rokoch 2026 až 2027 finančnú pomoc od EÚ v celkovej výške až 90 miliárd eur. Finančné prostriedky budú určené na pokrytie deficitu štátneho rozpočtu, zabezpečenie makroekonomickej stability a posilnenie obranných a priemyselných kapacít Ukrajiny.
„Istina úveru sa bude splácať výlučne z reparácií od Ruskej federácie, zatiaľ čo úrokové platby sa budú hradiť z rozpočtu EÚ,“ poznamenala tlačová služba ukrajinského parlamentu.
Ukrajinský minister financií Serhij Marčenko podľa agentúry Ukrinform uviedol, že tento rok dostane štát 28,3 miliardy eur na nákup zbraní a 16,7 miliardy eur na makrofinančnú pomoc.
EÚ pôžičku formálne schválila 23. apríla, hoci ju lídri odsúhlasili ešte na decembrovom zasadnutí Rady EÚ. Jej poskytnutie bolo súčasťou sporu medzi Kyjevom a Budapešťou v súvislosti so zastavením dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba. Slovensko, Česko a Maďarsko si vyjednali výnimku a za pôžičku neručia.
