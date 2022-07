Ukrajinský parlament schválil návrh zákona o postavení Poliakov

Kyjev 28. júla (TASR) - Ukrajinský parlament schválil vo štvrtok návrh zákona, ktorý zaručuje Poliakom na Ukrajine osobitné postavenie vrátane právnych a sociálnych istôt. Verchovna rada to oznámila na svojej webovej stránke, píše tlačová agentúra PAP.



Za návrh zákona hlasovali 283 poslanci, nikto nebol proti a ani sa nezdržal. Na to, aby vstúpil do platnosti, ho musí ešte podpísať prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý ho do parlamentu predkladal. Zákon má názov: "O zavedení právnych a sociálnych istôt pre občanov Poľskej republiky s pobytom na území Ukrajiny".



Prezidentský úrad uviedol, že návrh zákona je gestom vďaky voči poľskému národu za jeho solidaritu a podporu Ukrajiny v čase ruskej invázie. Cieľom legislatívy je poskytnúť Poliakom na Ukrajine rovnaké práva a istoty, aké udelilo Poľsko Ukrajincom na základe zákona z 12. marca 2022 o pomoci vojnovým utečencom.



Zákon poskytne Poliakom a ich rodinám okrem iného aj možnosť legálneho pobytu na Ukrajine v dĺžke až 18 mesiacov. Poliaci dostanú aj právo na Ukrajine pracovať, podnikať, študovať a využívať zdravotnícke služby, pričom plánované je tiež vyplácanie určitých druhov sociálnych dávok.