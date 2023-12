Ukrajinský parlament schválil návrh legalizácie liečebného kanabisu

Kyjev/Londýn 21. decembra (TASR) - Ukrajinský parlament vo štvrtok väčšinou hlasov schválil návrh zákona o legalizácii marihuany na medicínske účely. V druhom čítaní za návrh zákona hlasovalo 248 poslancov, informovala britská stanica BBC.



Ako na sociálnych sieťach ozrejmil poslanec ukrajinského parlamentu Jaroslav Železňak, "návrh zákona upravuje obeh konope len pri lekárskych, priemyselných a vedeckých činnostiach". Upozornil, že distribúcia marihuany na rekreačnú spotrebu sa bude naďalej považovať za trestný čin a bude ju vyšetrovať polícia v súlade so zákonom.



Dodal, že výroba liekov s obsahom marihuany sa bude kontrolovať vo všetkých fázach.



Pestovať konope budú môcť len právnické osoby s príslušnou licenciou a certifikátom, pričom musia zaistiť 24-hodinový videodohľad s prístupom pre políciu. Každá rastlina bude kódovaná, aby bolo možné sledovať jej cestu k pacientovi.



Liečivá tohto druhu budú dostupné len na elektronický lekársky predpis. Tento recept bude pacientovi vystavovať lekár podľa jeho zdravotného stavu, ako je to teraz v prípade morfia.



Zákon teraz musí podpísať ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v lete 2023 vyzval poslancov, aby hlasovali za legalizáciu liečebného konope, po čom bol návrh zákona schválený v prvom čítaní.



Železňak uviedol, že zákon nadobudne účinnosť šesť mesiacov po svojom zverejnení, teda "niekedy v druhej polovici roka 2024".



Prijatý zákon sa týka regulácie obmedzeného obehu konope, konopnej živice, konopných extraktov, tinktúr a tetrahydrokanabinolu (THC). Ešte v máji 2000 ich pritom ukrajinská vláda zaradila na zoznam nebezpečných omamných a psychotropných látok zakázaných na Ukrajine.



Ďalšie štúdie o konope, najmä výskum Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v rokoch 2018-19, však ukázali, že negatívne účinky a závislosť môžu pri pravidelnom užívaní vo veľkých dávkach spôsobovať iba niektoré druhy konope. Je známe, že kanabidiol obsiahnutý v rastlinách má terapeutické účinky a môže sa používať na lekárske a vedecké účely.



Autori návrhu zákona schváleného na Ukrajine preto navrhli povoliť obmedzený obeh konope na Ukrajine: na liečbu neurologických ochorení, chronickej bolesti neuropatického pôvodu, ochorení tráviaceho traktu, psychických problémov a pri paliatívnej starostlivosti.



Pred vojnou rozpútanou Ruskom potrebovali na Ukrajine užívali produkty z liečebného konope viac ako dva milióny ľudí. Počet ľudí, ktorí takúto liečbu potrebujú teraz, je ťažké odhadnúť, pretože k chorobám z "čias mieru" sa pridala posttraumatická stresová porucha.