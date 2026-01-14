< sekcia Zahraničie
Ukrajinský parlament schválil nomináciu Fedorova na ministra obrany
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 14. januára (TASR) — Ukrajinský parlament v stredu schválil vymenovanie Mychajla Fedorova za ministra obrany. Fedorova, ktorý predtým pôsobil ako prvý podpredseda vlády a minister pre digitálnu transformáciu, podporilo 277 poslancov, informuje TASR na základe správ agentúry Ukrinform a portálu Kyiv Independent.
Nomináciu Fedorova na post ministra obrany predložil 2. januára prezident Volodymyr Zelenskyj. Fedorov vo svojom vstúpení pred hlasovaním oznámil, že v blízkej budúcnosti plánuje vykonať audit na ministerstve obrany a v rámci Ozbrojených síl Ukrajiny s cieľom nájsť ďalšie možnosti na zlepšenie úrovne finančnej a sociálnej podpory ukrajinských vojakov.
„Nedá sa bojovať novými technológiami proti starej organizačnej štruktúre. Sú potrebné komplexné zmeny,“ konštatoval Fedorov. „Naším cieľom je zmeniť systém: vykonať reformu armády, zlepšiť infraštruktúru na frontovej línii, odstrániť klamstvá a korupciu,“ dodal.
Ihneď po potvrdení svojej nominácie poslancami Fedorov zložil na plenárnom zasadnutí parlamentu prísahu ako člen kabinetu. Na poste ministra obrany nahradí Denysa Šmyhaľa, ktorého Zelenskyj navrhol do funkcie ministra energetiky; túto nomináciu však poslanci v utorok odmietli.
Fedorov bol 29. augusta 2019 vymenovaný do funkcie podpredsedu vlády a ministra pre digitálnu transformáciu vo vláde Oleksija Hončaruka. Tento post si udržal aj vo vládach Denysa Šmyhaľa a Julije Svyrydenkovej. Pod jeho vedením ministerstvo začalo viacero projektov vrátane výroby dronov. Zohral tiež kľúčovú úlohu pri spustení projektu Brave1, v rámci ktorého sa majú v priebehu veľmi krátkeho času vyvinúť funkčné zbrane pre ozbrojené sily Ukrajiny.
