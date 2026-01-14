< sekcia Zahraničie
Ukrajinský parlament schválil nomináciu Šmyhaľa na ministra energetiky
Za schválenie nominácie na druhý pokus hlasovalo 248 zo 450 poslancov Najvyššej rady, jednokomorového ukrajinského parlamentu.
Autor TASR
Kyjev 14. januára (TASR) - Ukrajinský parlament v stredu schválil nomináciu bývalého premiéra Denysa Šmyhaľa na post ministra energetiky a prvého podpredsedu vlády. Jeho menovanie na tú istú funkciu pritom poslanci ešte v utorok odmietli. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR
Za schválenie nominácie na druhý pokus hlasovalo 248 zo 450 poslancov Najvyššej rady, jednokomorového ukrajinského parlamentu. V prvom - utorkovom - hlasovaní bývalý predseda vlády neuspel pre nedostatok hlasov, ktorých získal 210.
Šmyhaľ bol najdlhšie slúžiacim ukrajinským premiérom. Vo funkcii pôsobil od roku 2020 až do júla 2025, keď ho vymenovali za ministra obrany. Vo vedení rezortu ho v stredu po schválení parlamentom nahradil Mychajlo Fedorovov, ktorý predtým pôsobil ako prvý podpredseda vlády a minister pre digitálnu transformáciu.
Za ministra energetiky navrhol Šmyhaľa 3. januára ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ministerstvo bolo neobsadené od novembra, keď z jeho čela parlament odvolal Svitlanu Hrynčukovú po prevalení korupčného škandálu s označením Midas, v ktorom ide o podozrenia z rozsiahleho rozkrádania v ukrajinskom energetickom sektore.
Zdroje ukrajinskej agentúry RBC-Ukraine tvrdia, že Šmyhaľ spočiatku ponuku obsadiť rezort energetiky odmietol, pretože práve začal pracovať na ministerstve obrany a nechcel hneď prevziať „problematický“ rezort. Názor zmenil, keď mu navrhli, aby spojil ministerstvo energetiky s funkciou prvého podpredsedu vlády. Formálne sa tak podľa RBC-Ukraine stal druhou najdôležitejšou osobu v kabinete.
Fedorov vo svojom vstúpení pred hlasovaním oznámil, že v blízkej budúcnosti plánuje vykonať audit na ministerstve obrany a v rámci Ozbrojených síl Ukrajiny s cieľom nájsť ďalšie možnosti na zlepšenie úrovne finančnej a sociálnej podpory ukrajinských vojakov.
