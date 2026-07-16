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Ukrajinský parlament schválil novú vládu premiéra Serhija Koreckého
Novú vládu podporilo 264 poslancov, proti hlasovali pätnásti a devätnásti sa zdržali. Parlament má celkovo 450 zákonodarcov.
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 16. júla (TASR) - Ukrajinský parlament vo štvrtok schválil novú vládu premiéra Serhija Koreckého. Výnimkami sú ministri obrany a zahraničných vecí, ktorých podľa ukrajinského systému navrhuje prezident. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Novú vládu podporilo 264 poslancov, proti hlasovali pätnásti a devätnásti sa zdržali. Parlament má celkovo 450 zákonodarcov. Koreckého nomináciu schválila ukrajinská Najvyššia rada vo štvrtok po tom, čo jeho predchodkyňa Julija Svyrydenková podala demisiu.
Parlament schválil námestníka ministra hospodárstva Tarasa Vysockého za nového ministra poľnohospodárstva a Vsevoloda Čencova za podpredsedu vlády pre európsku integráciu. Serhij Marčenko bude naďalej vykonávať funkciu ministra financií.
Za prvého podpredsedu vlády a ministra energetiky parlament odsúhlasil Denysa Šmyhaľa, ministrom hospodárstva a životného prostredia bude Olexandr Kravčenko a funkciu ministra spravodlivosti bude vykonávať Denys Maslov.
Svoj koniec v úrade po Svyrydenkovej v stredu po spore s najvyšším veliteľom armády Olexandrom Syrským oznámil aj minister obrany Mychajlo Fedorov. Za uplynulých šesť mesiacov vo funkcii si vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily. Proti jeho odvolaniu sa vo štvrtok dopoludnia konali v niekoľkých ukrajinských mestách tzv. kartónové protesty.
Viacerí ukrajinskí poslanci medzičasom vyhlásili, že prezident Zelenskyj navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klymenka.
Novú vládu podporilo 264 poslancov, proti hlasovali pätnásti a devätnásti sa zdržali. Parlament má celkovo 450 zákonodarcov. Koreckého nomináciu schválila ukrajinská Najvyššia rada vo štvrtok po tom, čo jeho predchodkyňa Julija Svyrydenková podala demisiu.
Parlament schválil námestníka ministra hospodárstva Tarasa Vysockého za nového ministra poľnohospodárstva a Vsevoloda Čencova za podpredsedu vlády pre európsku integráciu. Serhij Marčenko bude naďalej vykonávať funkciu ministra financií.
Za prvého podpredsedu vlády a ministra energetiky parlament odsúhlasil Denysa Šmyhaľa, ministrom hospodárstva a životného prostredia bude Olexandr Kravčenko a funkciu ministra spravodlivosti bude vykonávať Denys Maslov.
Svoj koniec v úrade po Svyrydenkovej v stredu po spore s najvyšším veliteľom armády Olexandrom Syrským oznámil aj minister obrany Mychajlo Fedorov. Za uplynulých šesť mesiacov vo funkcii si vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily. Proti jeho odvolaniu sa vo štvrtok dopoludnia konali v niekoľkých ukrajinských mestách tzv. kartónové protesty.
Viacerí ukrajinskí poslanci medzičasom vyhlásili, že prezident Zelenskyj navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klymenka.