Ukrajinský parlament schválil predĺženie stanného práva

Kyjev 15. marca (TASR) - Ukrajinský parlament v utorok schválil predĺženie stanného práva o ďalší mesiac. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Ukrajinskí zákonodarcovia na žiadosť prezidenta Volodymyra Zelenského odhlasovali predĺženie stanného práva o 30 dní so začiatkom 26. marca. Prvýkrát bolo stanné právo vyhlásené 24. februára, keď Rusko napadlo Ukrajinu.



Na základe tohto opatrenia muži vo veku 18 až 60 rokov nesmú opustiť Ukrajinu, aby mohli byť povolaní do boja vo vojne proti Rusku.



Zákonodarcovia schválili návrh zákona o predĺžení opatrenia, ktorý poslal Zelenskyj do parlamentu, lebo malo vypršať 26. marca.