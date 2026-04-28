Ukrajinský parlament schválil predĺženie stanného práva a mobilizácie
Autor TASR
Kyjev 28. apríla (TASR) - Ukrajina, ktorá už viac než štyri roky čelí útokom ruskej armády, v utorok predĺžila platnosť stanného práva a všeobecnej mobilizácie o ďalších 90 dní - do začiatku augusta. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Podľa medializovaných správ za oba návrhy zákonov predložené prezidentom Volodymyrom Zelenským hlasovalo 304 z celkového počtu 450 poslancov.
Stanné právo a mobilizácia boli vyhlásené prakticky hneď po tom, čo ruská armáda 24. februára 2022 prenikla na územie Ukrajiny a spustila tam svoju "špeciálnu vojenskú operáciu", ako ofenzívu na území susedného štátu oficiálne nazýva Moskva. Ukrajina sa vo vojne s Ruskom bráni aj za pomoci Západu.
Stanné právo i mobilizácia sú na Ukrajine opakovane predlžované. V dôsledku toho sa tam od vypuknutia vojny nekonali riadne prezidentské ani parlamentné voľby.
Počas stanného práva tiež platí, že s výnimkou niekoľkých prípadov územie Ukrajiny nesmú opustiť muži vo veku 23 až 60 rokov.
