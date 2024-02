Ukrajinský parlament schválil výnos o predĺžení stanného práva

Kyjev 6. februára (TASR) - Najvyššia rada Ukrajiny na utorkovom zasadnutí schválila výnos prezidenta Volodymyra Zelenského o predĺžení stanného práva vyhláseného na Ukrajine v súvislosti s vpádom ruskej armády.



Za predĺženie stanného práva, ktoré bolo vyhlásené 24. februára 2022, hlasovalo 335 poslancov a nikto nebol proti. Stanné právo je predĺžené do 13. mája a predĺžená je aj mobilizácia.



Hlasovanie o výnose bolo v podstate len formalitou, keďže žiadna z politických síl na Ukrajine nie je za ukončenie stanného práva v čase prebiehajúcej vojny.



Predĺženie stanného práva okrem iného znamená, že prezidentské voľby na Ukrajine sa neuskutočnia v zákonom stanovenom termíne - v marci tohto roku.



Právomoci prezidenta Zelenského sa tak automaticky predĺžia, hoci jeho päťročné funkčné obdobie sa skončí v máji. Voľby sa budú môcť konať až po skončení stanného práva.



Ukrajinský parlament by sa v stredu mal v prvom čítaní zaoberať diskutovaným návrhom zákona o vojenskej registrácii a mobilizácii, ktorý by mal zefektívniť a v mnohých smeroch aj sprísniť kritériá brannej povinnosti s cieľom zabezpečiť, aby krajina mala dostatočnú bojovú silu na pokračovanie v ťažení proti ruskej invázii.



Kľúčovým ustanovením v návrhu zákona je zníženie vekovej hranice pre osoby, ktoré môžu byť mobilizované do boja, z 27 na 25 rokov.



Nový návrh zákona zachováva kľúčové ustanovenia pôvodného návrhu vrátane zavedenia elektronických predvolaní na odvod a prísnych trestov pre ľudí, ktorí porušujú pravidlá mobilizácie.



Zachované zostali aj stanovenia z predchádzajúcej verzie návrhu zákona, ktoré sa vzťahujú na Ukrajincov žijúcich v zahraničí, keďže občania žiadajúci o pasy budú musieť predkladať svoje vojenské registračné doklady.



Na cestu do zahraničia budú musieť Ukrajinci vo veku 18 až 60 rokov predložiť vojenský preukaz s vyznačením vyradenia z evidencie.



Akýkoľvek pokus vyhnúť sa povolaniu do armády bude mať za následok súdne konanie a opatrenia súdu vrátane zmrazenia bankových účtov a majetku, obmedzenia cestovania a používania vozidla.



Zákon počíta s demobilizáciou po 36 mesiacoch - ide o článok zákona, ktorú vyvolal na Ukrajine veľkú diskusiu: príbuzní vojakov, ktorí v súčasnosti bojujú na fronte, totiž požadovali, aby bol stanovený jasný časový rámec ich služby.