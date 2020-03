Ukrajinský parlament schválil zákon o trhu s pôdou

Kyjev 31. marca (TASR) - Ukrajinský parlament v noci na utorok schválil návrh zákon o trhu s pôdou. Informovala o tom agentúra Ukrinform.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vysvetlil, že otvorenie trhu s pôdou od Ukrajiny žiada Medzinárodný menový fond (MMF). Podľa Zelenského Ukrajina po schválení tohto zákona môže počítať s pôžičkou od MMF vo výške osem miliárd dolárov.



Väčšina poslancov opozície prijatie zákona kritizovala - označila ho za hrubé porušenie zákonov a ústavy.



Veľkou kritičkou zákona je expremiérka a líderka strany Vlasť (Baťkivščyna) Julija Tymošenková, ktorá vo vysielaní televízie ICTV obvinila predchádzajúce i súčasné vedenie Ukrajiny, že "neslúži ukrajinskému ľudu, ale globálnym finančným skupinám, čo znamená, že je úplne pod vonkajšou kontrolou".



"Teraz máme takúto stratégiu: čo najviac sa zadlžiť a predať aj to posledné, čo nám zostalo," vysvetlila.



Podľa nej vedenie krajiny zneužilo súčasnú zložitú situáciu vyvolanú epidémiou nového koronavírusu, ktorá občanom Ukrajiny bráni protestovať proti prijatiu zákona o predaji poľnohospodárskej pôdy.



Podľa prieskumov verejnej mienky so zákonom o trhu s pôdou na Ukrajine nesúhlasí aj väčšina Ukrajincov. Proti predaju pôdy by v referende hlasovalo až 62 percent opýtaných. Zákon by podporilo 15 percent respondentov a 18 percent by sa na hlasovaní nezúčastnilo.



Ukrajina svoj trh s pôdou dlho odmietala otvoriť.