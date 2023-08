Ukrajinský poslanec tvrdí, že Nemecko zrejme dodá Kyjevu strely Taurus

Berlín/Kyjev 7. augusta (TASR) - Ukrajinský poslanec Jehor Černev v pondelok vyhlásil, že kľúčové politické frakcie v nemeckom parlamente "dospeli ku konsenzu", že Kyjevu môžu byť dodané riadené strely s plochou dráhou letu Taurus s doletom vyše 500 kilometrov. Oficiálne rozhodnutie vo veci však podľa poslanca zatiaľ nepadlo, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Nemecké ministerstvo obrany minulý týždeň uviedlo, že Berlín v súčasnosti neplánuje poskytnúť Ukrajine strely tohto typu, keďže to aktuálne nepovažuje za hlavnú prioritu. Hovorca ministerstva v pondelok zopakoval, že postoj Berlína sa v tejto otázke nezmenil.



Jehor Černev, ktorý vedie ukrajinskú delegáciu pri Parlamentnom zhromaždení Severoatlantickej aliancie, však vyhlásil, že jeho "priatelia v Bundestagu (nemeckom Spolkovom sneme) ho informovali, že kľúčové parlamentné frakcie dosiahli konsenzus v otázke dodania striel dlhého doletu Taurus Ukrajine".



Černev zároveň na Facebooku napísal, že sa on sám o to dlhodobo usiloval v spolupráci s nemeckými zákonodarcami. "A teraz sa konečne pohli ľady. Čakáme na oficiálne rozhodnutie," uviedol ukrajinský poslanec.