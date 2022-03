Ukrajinský poslanec: Útok na divadlo v Mariupole prežila väčšina ľudí

Žena kráča okolo horiacej budovy po ostreľovaní v prístavnom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny počas 18. dňa ruskej invázie na Ukrajine v nedeľu 13. marca 2022. Foto: TASR/AP

Mariupol 17. marca (TASR) - Väčšina z vyše 1000 žien a detí ukrývajúcich sa v kryte civilnej ochrany v divadle v ukrajinskom meste Mariupol, ktoré sa v stredu stalo terčom útoku ruských síl, prežila. Uviedol to ukrajinský poslanec Dmytro Gurin, na ktorého sa odvolala stanica BBC.Gurin, ktorého rodičia uviazli v obliehanom Mariupole na juhovýchode Ukrajiny, pre BBC uviedol:Dodal:priblížil.Satelitné snímky americkej spoločnosti Maxar Technologies zhotovené pred pár dňami zachytili z výšky jasne čitateľný nápis, ktorý bol vyrytý do zeme vedľa oboch strán budovy. Gurin dodal, že k útoku došlo zámerne.uviedol. Jeden z preživších podľa jeho slov uviedol, že na divadlo dopadlaBývalý líder Doneckej oblasti Serhij Taruta v krátkom príspevku na Facebooku podľa stanice CNN uviedol, že z úkrytu začínajú vychádzať ľudia a postupne sa začína s odpratávaním sutín zbombardovanej budovy.Zástupca starosta Mariupola Serhij Orlov v rozhovore pre ukrajinskú verziu magazínu Forbes uviedol, že 80 až 90 percent budov v meste bolo zbombardovaných.citovala jeho slová agentúra DPA. Ruské sily obvinil z útokov na civilistov s cieľom prinútiť mesto kapitulovať.Agentúra AP na základe vyhlásenia úradu prezidenta Zelenského uviedla, že Rusko vo štvrtok ráno vykonalo ďalšie letecké útoky na obliehaný Mariupol. Podľa údajov Ukrajiny opustili za posledné dva dni Mariupol tisíce ľudí na približne 6500 súkromných autách, avšak množstvo ľudí stále nemôže odísť.Prezidentská kancelária tiež hlásila, že počas noci zo stredy na štvrtok došlo aj k delostreleckým a leteckým útokom na kyjevských predmestiach Kalynivka a Brovary. Boje pokračujú podľa Zelenského úradu aj na juhu krajiny, kde sa ruské sily pokúšajú dostať do mesta Mykolajiv ovládaného Ukrajinou. Počas noci došlo tiež k delostreleckej paľbe v meste Avdijivka v Doneckej oblasti na východe krajiny.