Ukrajinský predstaviteľ: Evakuácia Chersonu sa rovná deportácii

Kyjev 19. októbra (TASR) - Popredný predstaviteľ ukrajinskej samosprávy Chersonskej oblasti označil v stredu ruskú evakuáciu civilistov z mesta Cherson za ekvivalent deportácie, informuje TASR.



"Evakuácia ohlásená v Chersone sa podľa nás rovná deportácii. Jej zámerom je vytvoriť v Chersone akúsi paniku a propagandistický obraz," povedal podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii Serhij Chlaň, zástupca ukrajinského gubernátora Chersonskej oblasti.



Zoznam vecí, ktoré proruské úrady odporúčajú civilistom zbaliť si na cestu, vyzerá podľa neho "jednosmerne", pričom ľudí z Chersonu evakuujú do juhoruského Krasnodarského kraja, a nie na susedný polostrov Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. "Rusko vykonáva deportácie ako za čias Sovietskeho zväzu," dodal.



Chlaň tiež uviedol, že proruské sily sa presúvajú do mesta Heničesk pri Azovskom mori, kde si vytvárajú "nové hlavné mesto". "Rozhodnutie okupantov opustiť pravý breh (Dnepra) v Chersone je výsledkom konzistentných krokov našich ozbrojených síl," dodal.



Šéf Rusmi dosadenej oblastnej samosprávy Vladimir Saľdo v utorok uviedol, že evakuované budú štyri mestá v Chersonskej oblasti ležiace v blízkosti rieky Dneper, keďže ukrajinské ostreľovanie by podľa neho mohlo poškodiť priehradu. Evakuovaní ľudia z Chersonskej oblasti by podľa Saľda mohli byť umiestnení na Krymskom polostrove.



Chersonská oblasť je jednou zo štyroch čiastočne okupovaných administratívnych územných jednotiek – oblastí – na Ukrajine, ktoré nedávno Moskva anektovala. Cherson bol prvým veľkým ukrajinským mestom, ktoré ruské sily ovládli po začiatku invázie 24. februára.