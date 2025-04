Ukrajinský predstaviteľ: Rokovania o nerastoch rýchlo napredujú

Kyjev 16. apríla (TASR) - Rozhovory medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi týkajúce sa dohody o nerastných surovinách rýchlo napredujú, uviedol vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ pre agentúru AFP, píše TASR.



Kyjev a Washington plánovali vo februári podpísať dohodu o strategických surovinách, ktorá by USA zaistila prednostný prístup k ukrajinským prírodným zdrojom. Zmaril ju spor v Bielom dome medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Trump chcel dohodu, ktorá by Washingtonu poskytla licenčné poplatky zo ziskov z ukrajinskej ťažby surovín a vzácnych nerastov ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc, ktorú Ukrajine v boji proti ruskej invázii poslal jeho predchodca Joe Biden. Ukrajina zase požadovala silné bezpečnostné záruky ako odstrašujúci prostriedok voči ďalším ruským útokom.



„Rokovania napredujú rýchlym tempom,“ uviedol predstaviteľ oboznámený s rozhovormi. Zdroj AFP v Kyjeve uviedol, že novšie návrhy dohody už údajne nepovažujú pomoc USA za dlh Ukrajiny.



Toto vyjadrenie, by tak mohlo potvrdiť predchádzajúcu správu agentúry Bloomberg News, podľa ktorej Washington zmiernil svoje požiadavky pre Kyjev na „splatenie pomoci“. Bloomberg News tiež informovala, že americký minister financií Scott Bessent počas návštevy Argentíny v pondelok vyhlásil, že dohoda by sa mohla podpísať už „tento týždeň“.