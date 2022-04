Gubernátor Luhanskej oblasti: Ruské sily vstúpili do mesta Kreminna

Kyjev 18. apríla (TASR) – Ruské sily vstúpili do mesta Kreminna v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, kde sa začali boje v uliciach. Uviedol to v pondelok gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj, informovala televízia CNN.



"Ofenzíva sa začala," napísal Hajdaj v krátkom príspevku na sociálnej sieti s tým, že Rusi vošli do tohto mesta s "obrovským množstvom techniky". Plánované evakuácie z Kreminny teraz nie sú podľa neho možné.



Ruské jednotky sa snažia prelomiť ukrajinskú obranu v Kreminne a ďalších mestách a dedinách v Luhanskej oblasti v rámci deklarovaného cieľa obsadiť región Donbasu, ktorý zahŕňa aj susednú Doneckú oblasť.



Hajdaj tiež uviedol, že športový areál Olympus v meste Kreminna zničený pri ruskom útoku naďalej horí a plamene už zachvátili 2400 štvorcových metrov. "Záchranári usilovne pracujú, pretože neďaleko centra sa nachádza les," citovala ho CNN.