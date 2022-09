Ukrajinský predstaviteľ: Ruskí vojaci sa vrátili do mesta Kreminna

Kyjev 14. septembra (TASR) – Ruskí vojaci sa vrátili do mesta Kreminna v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, ktoré bolo ešte v utorok "úplne prázdne". Strhávali tam ukrajinské vlajky vyvesené miestnymi partizánmi, uviedol v stredu ukrajinský oblastný gubernátor Serhij Hajdaj. Informoval o tom denník The Guardian.



Podobná situácia sa podľa Hajdaja odohrala v utorok v meste Svatove – ruské jednotky odtiaľ odišli, no po určitom čase sa vrátili. V utorok opustili aj Starobilsk, ďalšie mesto v Luhanskej oblasti, kam sa zatiaľ nevrátili.



Ukrajinské železnice medzitým vypravili skúšobný vlak do mesta Balaklija v susednej Charkovskej oblasti, v ktorej ukrajinské sily pri protiofenzíve podľa Kyjeva opätovne obsadili vyše 8000 štvorcových kilometrov územia.



Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov na Telegrame napísal, že návrat "oslobodených miest a dedín do normálneho života" je teraz najdôležitejšia vec. "V súčasnosti je našou hlavnou prioritou uskutočniť odmínovanie, obnoviť kritickú infraštruktúru a poskytovať verejné služby," doplnil.