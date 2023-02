Ukrajinský predstaviteľ: Zelenskyj bude na summite EÚ žiadať o zbrane

Brusel 8. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce vo štvrtok požiadať lídrov členských krajín Európskej únie na summite v Bruseli o viac zbraní a tiež o podporu čo najrýchlejšieho vstupu Ukrajiny do EÚ. Agentúre Reuters to v stredu povedal nemenovaný predstaviteľ ukrajinskej vlády, informuje TASR.



Zelenskyj v stredu navštívil Britániu, ktorá mu prisľúbila výcvik ukrajinských pilotov na moderné lietadlá NATO, i keď Zelenskyj žiadal priamo o stíhačky. Ešte v stredu večer by mal ísť do Paríža a vo štvrtok do Bruselu.



"Môj prezident vycestoval preto, aby dosiahol výsledky," povedal ukrajinský predstaviteľ. "Hlavným výsledkom budú zbrane. Potrebujeme podporu Európskej rady, aby došlo k zrýchleniu dodávok zbraní pre Ukrajinu," dodal ukrajinský predstaviteľ.