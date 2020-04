Ukrajinský premiér: Masky sa budú musieť nosiť aj dva roky

Kyjev 22. apríla (TASR) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ predpovedá, že v dôsledku šírenia nového koronavírusu budú musieť Ukrajinci nosiť ochranné masky najmenej dva roky. Jeho vyjadrenie priniesla v stredu agentúra UNIAN.



"Všetci musíme dodržiavať tzv. režim masiek, dodržiavať určité pravidlá dezinfekcie, spoločenský odstup, určité pravidlá správania v doprave, na verejných miestach, v obchodoch atď. To znamená, že je to množstvo vecí, s ktorými sa musíme naučiť žiť každý deň. Spôsob, akým si každý deň čistíme zuby, s tým sa musíme naučiť žiť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie to bude takto najmenej ďalšie dva roky," uviedol Šmyhaľ.



Ukrajinský minister zdravotníctva Maksym Stepanov medzitým uviedol, že navrhne predĺženie karanténnych opatrení do 12. mája.



Ukrajinská vláda rozhodla koncom marca o zavedení režimu mimoriadnej situácie na celom území krajiny s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Karanténne opatrenia potrvajú najmenej do 24. apríla.



Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu na Ukrajine sa v stredu zvýšil o 467 na 6592. Ochoreniu COVID-19, ktoré je spôsobované novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo v krajine 174 ľudí.