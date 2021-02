Ukrajinský premiér rokoval so šéfom NATO, avizoval spoločné manévre

Brusel 10. februára (TASR) - Ukrajina usporiada tento rok v Odese vojenské cvičenie spolu so silami Severoatlantickej aliancie, uviedol na utorňajšej spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Bruseli ukrajinský premiér Denis Šmyhaľ. Informovala o tom agentúra TASS.



Šmyhaľ uviedol, že so Stoltenbergom rokoval o širokom spektre problémov vrátane boja proti koronavírusu, kybernetických útokov či zapojenia ukrajinských síl do mierových operácií. Doplnil, že Ukrajina má záujem o ďalšiu spoluprácu s Alianciou v oblasti bezpečnosti v Čiernom mori.



Šmyhaľ hovoril aj o perspektívach vstupu Ukrajiny do NATO. Poznamenal, že Ukrajina "je pripravená a robí si domáce úlohy". Za krátkodobú strategickú perspektívu pre Kyjev označil získanie Akčného plánu členstva (MAP), čo je prvý krok v procese pristúpenia k Aliancii.



"Nechceme zaostávať za Gruzínskom a chceme spolu s Gruzínskom získať MAP," vyhlásil Šmyhaľ a dodal, že stretnutie s generálnym tajomníkom NATO "je pozitívnym a symbolickým signálom, ktorý dáva Ukrajine dobrú nádej".