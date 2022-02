Zelenskyj odmietol ponuku na evakuáciu z Kyjeva

Kyjev 26. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu odmietol ponuku Spojených štátov na evakuáciu z Ukrajiny. Informovala o tom britská stanica BBC s odvolaním sa na americké médiá.



"Boj prebieha tu. Potrebujem muníciu, nie odvoz," citovala prezidentovu odpoveď agentúra AP. Tá sa odvoláva na vysokopostavený zdroj v tajných službách priamo prítomný pri rozhovore.



Denník The Washington Post uviedol, že americká vláda je pripravená Zelenskému pomôcť.



Zelenskyj získava priaznivé reakcie na sociálnych médiách za svoju ochotu ísť počas ruskej invázie osobne do boja. Bývalý komik a herec pred ruským útokom na Kyjev prisľúbil, že neprestane bojovať za vlasť. "Keď nás napadnete, uvidíte naše tváre. Nie naše chrbty," odkázal ruským jednotkám prostredníctvom internetu.



V piatok takisto zverejnil video, v ktorom spolu so svojimi kľúčovými spolupracovníkmi stojí v hlavnom meste, čím vyvrátil informácie, podľa ktorých z Kyjeva utiekol.



"Sme tu všetci," povedal vo videu. "A tak to aj zostane."