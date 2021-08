Ukrajinský prezident osobne dohliada na vyšetrovanie smrti aktivistu

Kyjev 3. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj osobne dohliada na vyšetrovanie smrti Vitaľa Šyšova, bieloruského aktivistu a šéfa mimovládnej organizácia Bieloruský dom na Ukrajine (BDU), ktorého našli v utorok obeseného v parku v Kyjeve. V utorok to oznámil hovorca ukrajinského prezidenta, informovala agentúra Ria Novosti.



"My (kancelária prezidenta) pozorne sledujeme závery polície. Prezident, samozrejme, na prípad dohliada," uviedol hovorca.



Pre Kyjev je podľa hovorcu dôležité, aby ukázal, že Ukrajina podporuje bieloruských občanov, a že Bielorusi, ktorí prídu na Ukrajinu sa nemusia obávať o svoju bezpečnosť.



Šyšov bol nezvestný od pondelkového rána, keď sa nevrátil po tom, ako si šiel zabehať. Ukrajinská polícia ho našla v utorok ráno obeseného v parku neďaleko jeho bydliska v Kyjeve. Následne bolo začaté vyšetrovanie smrti aktivistu, pričom polícia preveruje aj podozrenie, že by mohlo ísť o úkladnú vraždu maskovanú za samovraždu. Podľa ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu spraví Ukrajina všetko preto, aby sa prípad vyšetril.



Vitaľ Šyšov viedol mimovládnu organizáciu Bieloruský dom na Ukrajine. Táto organizácia pomáha občanom Bieloruska, ktorí sa chcú usadiť na Ukrajine, s hľadaním bývania, vybavovaním dokladov a zamestnaním. Pomáha aj Bielorusom, ktorí zo svojej vlasti utekajú pred režimom prezidenta Alexandra Lukašenka.