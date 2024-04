Ukrajinský prezident podpísal zákon o mobilizácii

Kyjev 16. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal v utorok zákon o mobilizácii zameraný na zvýšenie počtu vojakov ukrajinskej armády, informovala agentúra AFP. Hlavné ustanovenia zákona nadobudnú účinnosť mesiac po dátume podpisu, teda 16. mája, doplnila britská stanica BBC.



Hlavnou úlohou zákona, schváleného parlamentom minulý štvrtok, je posilniť mobilizačné procesy. Vojenskí pozorovatelia si tým však nie sú istí.



Zákon o mobilizácii sprísňuje pravidlá vojenskej registrácie, sprísňuje sankcie pre osoby, ktoré sa službe v armáde vyhýbajú, špecifikuje ustanovenia o odklade mobilizácie a ukladá mužom povinnosť aktualizovať údaje o vojenskej registrácii na úradoch.



Vlnu rozhorčenia na sociálnych sieťach vyvolal fakt, že pod tlakom armády z návrhu zákona vypadol bod o demobilizácii už bojujúcich bojovníkov ukrajinských obranných síl, ako aj povinná rotácia vojenského personálu na frontovej línii.



Poslanci však tvrdia, že otázka demobilizácie sa bude riešiť v samostatnom návrhu zákona, podrobnosti zatiaľ neuviedli.



Začiatkom tohto mesiaca Zelenskyj podpísal i samostatnú legislatívu, ktorá znižuje vek mobilizovaných z 27 na 25 rokov, čím sa rozširuje počet mužov spôsobilých bojovať.



Poslanci ukrajinského parlamentu prijali zákon o mobilizácii v čase, keď ukrajinské politické vedenie a armádne velenie čoraz častejšie hovoria o pripravovanej rozsiahlej ofenzíve ruských jednotiek, ktorá sa má údajne začať koncom mája - začiatkom júna tohto roku.



Zelenskyj vyhlásil všeobecnú mobilizáciu hneď v prvý deň ruskej invázie - 24. februára 2022.



Odvtedy Najvyššia rada každé tri mesiace predlžuje platnosť tohto prezidentského výnosu, čiže z formálneho hľadiska mobilizácia na Ukrajine pokračuje nepretržite už tretí rok, ozrejmila BBC.



V treťom roku vojny je nábor do armády v systémovej kríze. Kým v prvých týždňoch a mesiacoch po ruskej invázii ľudia stáli v radoch na odvod do armády, pričom odvodové centrá si s toľkými dobrovoľníkmi ani nevedeli poradiť a ľudí bez vojenských skúseností často posielali domov, časom tento záujem klesol.



Armáda však potrebuje nahrádzať straty a verbovať nových vojakov, preto bola nútená prejsť na klasické metódy mobilizácie brancov. Objavili sa však nedokonalosti registračného systému, vďaka čomu sa odvodu vyhli stovky mužov.



Pozorovatelia však poukazovali aj na to, že priemerný vek mobilizovaných v poslednom čase presahuje 40 rokov a mobilizácia sa častejšie týka obyvateľov z vidieka, ktorí nie sú pripravení na súčasný spôsob boja na fronte.



Aj vzhľadom na tieto problémy sa vlani v lete začalo pracovať na komplexnom zákone, ktorý by mohol riešiť nedostatky mobilizačného systému na Ukrajine, uzavrela BBC.