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Ukrajinský prezident pozval maďarského premiéra do Kyjeva
Zelenskyj napísal, že obe krajiny spája stáročná história spoločného zápasu za slobodu a vlastnú štátnosť, vzájomný rešpekt a dobré susedské vzťahy.
Autor TASR
Budapešť 20. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poslal pri príležitosti maďarského štátneho sviatku Dňa svätého Štefana gratuláciu premiérovi Péterovi Magyarovi a maďarskému ľudu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
V správe zverejnenej na profile ukrajinského veľvyslanectva v Budapešti na sociálnej sieti Facebook Zelenskyj ocenil vzťahy medzi oboma krajinami, poďakoval sa Maďarsku za podporu Ukrajiny a pozval Magyara do Kyjeva.
Zelenskyj napísal, že obe krajiny spája stáročná história spoločného zápasu za slobodu a vlastnú štátnosť, vzájomný rešpekt a dobré susedské vzťahy.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
V správe zverejnenej na profile ukrajinského veľvyslanectva v Budapešti na sociálnej sieti Facebook Zelenskyj ocenil vzťahy medzi oboma krajinami, poďakoval sa Maďarsku za podporu Ukrajiny a pozval Magyara do Kyjeva.
Zelenskyj napísal, že obe krajiny spája stáročná história spoločného zápasu za slobodu a vlastnú štátnosť, vzájomný rešpekt a dobré susedské vzťahy.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)