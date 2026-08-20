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Štvrtok 20. august 2026
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Ukrajinský prezident pozval maďarského premiéra do Kyjeva

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Na snímke Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Zelenskyj napísal, že obe krajiny spája stáročná história spoločného zápasu za slobodu a vlastnú štátnosť, vzájomný rešpekt a dobré susedské vzťahy.

Autor TASR
Budapešť 20. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poslal pri príležitosti maďarského štátneho sviatku Dňa svätého Štefana gratuláciu premiérovi Péterovi Magyarovi a maďarskému ľudu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

V správe zverejnenej na profile ukrajinského veľvyslanectva v Budapešti na sociálnej sieti Facebook Zelenskyj ocenil vzťahy medzi oboma krajinami, poďakoval sa Maďarsku za podporu Ukrajiny a pozval Magyara do Kyjeva.

Zelenskyj napísal, že obe krajiny spája stáročná história spoločného zápasu za slobodu a vlastnú štátnosť, vzájomný rešpekt a dobré susedské vzťahy.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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