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Ukrajinský prezident pricestoval do dejiska summitu G7 v Éviane
Zelenskyj má dopoludnia vystúpiť na pracovnom zasadnutí s názvom Budovanie mieru a bezpečnosti pre Ukrajinu a Európu, na ktorom sa zúčastnia členovia G7.
Autor TASR
Évian 16. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v utorok do francúzskeho kúpeľného mesta Évians-les-Bains, kde bude s lídrami skupiny siedmich najvyspelejších ekonomík sveta (G7) rokovať aj o možnostiach dosiahnutia mieru a ukončenia vojny na Ukrajine. Informovali o tom novinári agentúry AFP, píše TASR.
Zelenskyj má dopoludnia vystúpiť na pracovnom zasadnutí s názvom Budovanie mieru a bezpečnosti pre Ukrajinu a Európu, na ktorom sa zúčastnia členovia G7. V súvislosti s Ukrajinou americký prezident Donald Trump po príchode na summit v pondelok vyjadril optimizmus a uviedol, že sa v tejto otázke „možno podarí niečo dosiahnuť“.
Na poludnie sa pozornosť účastníkov summitu presunie na situáciu na Blízkom východe a na dohodu medzi Iránom a Spojenými štátmi. Na pracovnom obede sa okrem lídrov krajín G7 zúčastnia aj zástupcovia Egypta, Spojených arabských emirátov a Kataru, informoval denník Le Monde.
Popoludní sa k rokovaniu pripoja prezidenti Kene a Južnej Kórey William Ruto a I Če-mjong, ako aj indický premiér Naréndra Módí.
Následne sa uskutoční pracovné zasadnutie venované novým partnerstvám a obnove medzinárodnej solidarity, na ktorom sa zúčastnia tiež predstavitelia Svetovej banky a Africkej rozvojovej banky.
Program summitu vyvrcholí slávnostnou večerou, ktorú usporiada francúzsky prezident Emmanuel Macron spolu s manželkou Brigitte na počesť hláv štátov a vlád zúčastnených krajín.
Zelenskyj má dopoludnia vystúpiť na pracovnom zasadnutí s názvom Budovanie mieru a bezpečnosti pre Ukrajinu a Európu, na ktorom sa zúčastnia členovia G7. V súvislosti s Ukrajinou americký prezident Donald Trump po príchode na summit v pondelok vyjadril optimizmus a uviedol, že sa v tejto otázke „možno podarí niečo dosiahnuť“.
Na poludnie sa pozornosť účastníkov summitu presunie na situáciu na Blízkom východe a na dohodu medzi Iránom a Spojenými štátmi. Na pracovnom obede sa okrem lídrov krajín G7 zúčastnia aj zástupcovia Egypta, Spojených arabských emirátov a Kataru, informoval denník Le Monde.
Popoludní sa k rokovaniu pripoja prezidenti Kene a Južnej Kórey William Ruto a I Če-mjong, ako aj indický premiér Naréndra Módí.
Následne sa uskutoční pracovné zasadnutie venované novým partnerstvám a obnove medzinárodnej solidarity, na ktorom sa zúčastnia tiež predstavitelia Svetovej banky a Africkej rozvojovej banky.
Program summitu vyvrcholí slávnostnou večerou, ktorú usporiada francúzsky prezident Emmanuel Macron spolu s manželkou Brigitte na počesť hláv štátov a vlád zúčastnených krajín.