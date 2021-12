Zelenskyj uzákonil stratégiu informačnej bezpečnosti

Kyjev 29. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uzákonil v utorok rozhodnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBOU) o "Stratégii informačnej bezpečnosti", informovala v stredu agentúra Ukrinform.



V dokumente sa uvádza, že informačná politika Ruska predstavuje hrozbu nielen pre Ukrajinu: "Špeciálne informačné operácie riadené Ruskou federáciou sa zameriavajú na kľúčové demokratické inštitúcie (vrátane volieb), zatiaľ čo špeciálne služby moci agresora sa snažia zintenzívniť vnútorné konflikty na Ukrajine a v iných demokraciách."



Ukrinform už predtým informoval, že RNBOU prijala dokument "O stratégii informačnej bezpečnosti" 15. októbra 2021.



Vyslanie desaťtisícov ruských vojakov do oblastí severne, východne a južne od ukrajinských hraníc vyvolalo v poslednom období v Kyjeve i západných metropolách obavy, že Moskva plánuje útok. Rusko popiera, že by malo takéto plány. Uvádza však, že potrebuje od Západu prísľuby, okrem iného o nerozširovaní NATO smerom na východ k ruskej hranici, pretože jeho vlastnú bezpečnosť ohrozujú rastúce vzťahy Kyjeva so západnou alianciou.