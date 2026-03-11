Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Zahraničie

Ukrajinský prezident v najbližších dňoch navštívi Španielsko

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident navštívil Španielsko niekoľkokrát od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.

Autor TASR
Madrid 11. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v najbližších dňoch navštívi Španielsko, oznámila v stredu tamojšia ministerka obrany Margarita Roblesová. Konkrétny termín ani bližšie informácie týkajúce sa návštevy neuviedla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Na Ukrajinu nemôžeme zabudnúť. Ukrajina je tu, existuje, prezident Zelenskyj príde v najbližších dňoch,“ povedala Roblesová novinárom v Madride.

Ukrajinský prezident navštívil Španielsko niekoľkokrát od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. V novembri minulého roka po stretnutí so Zelenským v Madride španielsky premiér Pedro Sánchez oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Kyjev v hodnote 615 miliónov eur.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Rezort diplomacie: SR nateraz uzatvára repatriácie z Blízkeho východu

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca