Ukrajinský prezident v najbližších dňoch navštívi Španielsko
Autor TASR
Madrid 11. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v najbližších dňoch navštívi Španielsko, oznámila v stredu tamojšia ministerka obrany Margarita Roblesová. Konkrétny termín ani bližšie informácie týkajúce sa návštevy neuviedla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Na Ukrajinu nemôžeme zabudnúť. Ukrajina je tu, existuje, prezident Zelenskyj príde v najbližších dňoch,“ povedala Roblesová novinárom v Madride.
Ukrajinský prezident navštívil Španielsko niekoľkokrát od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. V novembri minulého roka po stretnutí so Zelenským v Madride španielsky premiér Pedro Sánchez oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Kyjev v hodnote 615 miliónov eur.
