Ukrajinského prezidenta znepokojuje prepustenie ruských žoldnierov

Kyjev 15. augusta (TASR) - Rozhodnutie Bieloruska prepustiť skupinu ruských "žoldnierov" bude mať "tragické následky", varoval v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, na ktorého sa odvolala agentúra DPA.



"Toto rozhodnutie považujeme za prinajmenšom nespravodlivé," napísal Zelenskyj na Facebooku. Podľa neho tento prístup nezodpovedá charakteru vzťahov medzi Bieloruskom a Ukrajinou, ktoré majú byť založené na princípoch rešpektu a vzájomnej pomoci.



"Následky tohto rozhodnutia budú tragické," dodal ukrajinský prezident.



Bieloruské úrady začiatkom tohto mesiaca zadržali skupinu 33 mužov a obvinili ich z toho, že sú žoldnieri, ktorí boli vyslaní, aby pred prezidentskými voľbami v Bielorusku destabilizovali politickú situáciu.



Ukrajina žiadala o vydanie 28 z týchto 33 osôb a chcela začať vlastné vyšetrovanie, pretože mužov podozrieva z účasti na násilnostiach v Donbase, kde mali údajne bojovať proti vládnym jednotkám na strane proruských separatistov.



Podľa ruskej generálnej prokuratúry sa väčšina mužov vrátila v piatok naspäť do Ruska. Jeden zostal v Bielorusku, pretože mal aj bieloruskú štátnu príslušnosť.



Rusko všetky obvinenia poprelo a žiadalo, aby boli muži prepustení a vrátili sa späť do krajiny.



Zelenskyj sa podľa vlastných slov obáva, že sa muži teraz vrátia naspäť do zón konfliktu.



Kremeľ uviedol, že skupina, ktorej členovia patrili do súkromnej vojenskej spoločnosti, cez Bielorusko iba prechádzala, jej plánovaný cieľ však nespresnil.