Ukrajinský prezident vystúpi na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii
Autor TASR
Kyjev/Washington 13. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v piatok do Nemecka, kde sa zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC). V pláne má aj sériu stretnutí s predstaviteľmi zbrojného priemyslu. Svoj prílet do Nemecka Zelenskyj oznámil v príspevku na sieti X, pričom avizoval, že jeho návšteva bude znamenať „nové kroky smerom k našej spoločnej bezpečnosti – bezpečnosti Ukrajiny a Európy“, informuje TASR.
Kancelária ukrajinského prezidenta uviedla, že Zelenskyj má v piatok naplánovanú návštevu ukrajinsko-nemeckej spoločnosti na výrobu dronov a niekoľko stretnutí s európskymi lídrami, ako aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Očakáva sa, že v sobotu vystúpi s príspevkom na MSC.
Rubio pred odletom z Washingtonu do Európy novinárom potvrdil svoj zámer stretnúť sa v Mníchove so Zelenským.
Súčasnú situáciu na Ukrajine, ktorá je vystavená intenzívnym útokom ruskej armády, označil Rubio za hroznú.
„Je to vojna. Preto chceme, aby skončila. Ľudia trpia. Je to najchladnejšie obdobie roka. Utrpenie je nepredstaviteľné....to je problém vojen. Preto sú vojny škodlivé a preto už viac ako rok tak tvrdo pracujeme na tom, aby sme sa ich pokúsili ukončiť,“ povedal.
Počas svojho letu do Mníchova Rubio v rozhovore s novinármi uviedol, že „svet sa mení veľmi rýchlo..., starý svet je preč...a teraz žijeme v novej geopolitickej ére. Toto nás všetkých prinúti prehodnotiť, ako to vyzerá a aká bude naša úloha.“
V roku 2025 viceprezident USA J. D. Vance predniesol na MSC ostrý prejav proti svojim historickým spojencom týkajúci sa rešpektovania volebných práv a slobody prejavu. Tvrdil, že najväčšou hrozbou pre Európu nie je „ani Rusko, ani Čína“, ale „opustenie niektorých zo svojich najzákladnejších hodnôt“. Vojne na Ukrajine sa Vance vo svojom prejave nevenoval vôbec.
