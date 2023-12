Ukrajinský prezident zavítal na americkú vojenskú základňu

Berlín 14. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok neohlásene navštívil americkú vojenskú základňu v nemeckom Wiesbadene, kde sa podľa vlastných slov "opäť raz presvedčil o vynikajúcej kvalite americkej vojenskej pomoci Ukrajine". Správu o tom priniesla agentúra AFP.



Zelenskyj na svojom účte na sociálnej sieti Facebook informoval, že s predstaviteľmi velenia americkej armády v Európe a Afrike vo Wiesbadene diskutovali o činnosti asistenčnej skupiny, o logistike dodávok munície a vojenského materiálu, o opravách a údržbe techniky.



Stretol sa aj s ukrajinským vojenským personálom pracujúcim vo Wiesbadene, kde sa zaoberá problematikou koordinácie dodávok pomoci z partnerských štátov ukrajinskej armáde, výcvikom ukrajinských vojakov na území partnerských krajín a servisom vzoriek techniky poskytovanej Ukrajine jej partnermi.



Zelenského návšteva v Nemecku sa uskutočnila v čase, keď Ukrajina oznámila, že prevzala dodávku systému protivzdušnej obrany Patriot poskytnutú Kyjevu z Nemecka v dôsledku zvyšujúcich sa leteckých útokov Moskvy.



V súvislosti so Zelenského návštevou v celom regióne platili zvýšené bezpečnostné opatrenia a niektoré cesty boli v čase presunov ukrajinskej delegácie dočasne uzavreté.



Podľa medializovaných informácií sa Zelenskyj v štvrtok chcel osobne zúčastniť na summite EÚ v Bruseli a do večera 13. decembra sa to považovalo za vyriešenú vec. Pre obavy z reakcie maďarského premiéra Viktora Orbána bolo však rozhodnuté, že pozvanie Zelenského do Bruselu sa odloží.