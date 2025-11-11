Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajinský prezident Zelenskyj navštívil mesto Cherson

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pózuje pri nápise ukrajinského mesta Cherson v utorok 11. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident oznámil, že sa pripravujú kroky na posilnenie obrany Chersonu, ktorý je neustále terčom ruského bombardovania a útokov dronov.

Autor TASR
Kyjev 11. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok navštívil mesto Cherson, ktoré presne pred troma rokmi ukrajinské sily oslobodili spod ruskej okupácie. Mesto sa odvtedy nachádza na frontovej línii, keďže na druhom brehu rieky Dneper sú naďalej ruské sily. Zelenskyj o tom informoval na sociálnej sieti X, píše TASR.

„V novembri 2022 nad ulicami Chersonu opäť zaviali naše modro-žlté vlajky, ktoré ľudia celé mesiace skrývali. Pamätáme si tú radosť, tie slzy, tie objatia. Vďačnosť, ktorú cítite, keď vidíte, že sa vaši ľudia vracajú. Okupanti utiekli z Chersonu vďaka sile našich ľudí,“ napísal Zelenskyj.

