< sekcia Zahraničie
Ukrajinský prezident Zelenskyj onedlho navštívi Španielsko
Zelenskyj by sa mal údajne stretnúť so Sánchezom a navštíviť Múzeum kráľovnej Sofie (Museo Reina Sofía) v Madride.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 6. novembra - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „čoskoro“ navštívi Španielsko, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z kancelárie španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, píše TASR.
„Môžeme potvrdiť, že návšteva sa uskutoční čoskoro, no z bezpečnostných dôvodov nemôžeme prezradiť presný dátum,“ uviedol pre AFP vládny zdroj.
Španielska rozhlasová stanica Cadena SER vo štvrtok informovala, že podľa predstaviteľov by sa návšteva mohla konať „o približne dva týždne“.
Zelenskyj by sa mal údajne stretnúť so Sánchezom a navštíviť Múzeum kráľovnej Sofie (Museo Reina Sofía) v Madride, v ktorom sa okrem iného nachádza aj slávny obraz španielskeho maliara Pabla Picassa Guernica, dodala Cadena SER.
Zdroje z kancelárie španielskeho premiéra na žiadosť AFP o komentár iba potvrdili, že Madrid a Kyjev „v súčasnosti pracujú na programe“.
AFP pripomína, že ak Zelenskyj do Španielska pricestuje, pôjde o jeho druhú návštevu tejto krajiny od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Prvýkrát Španielsko navštívil v máji 2024.
„Môžeme potvrdiť, že návšteva sa uskutoční čoskoro, no z bezpečnostných dôvodov nemôžeme prezradiť presný dátum,“ uviedol pre AFP vládny zdroj.
Španielska rozhlasová stanica Cadena SER vo štvrtok informovala, že podľa predstaviteľov by sa návšteva mohla konať „o približne dva týždne“.
Zelenskyj by sa mal údajne stretnúť so Sánchezom a navštíviť Múzeum kráľovnej Sofie (Museo Reina Sofía) v Madride, v ktorom sa okrem iného nachádza aj slávny obraz španielskeho maliara Pabla Picassa Guernica, dodala Cadena SER.
Zdroje z kancelárie španielskeho premiéra na žiadosť AFP o komentár iba potvrdili, že Madrid a Kyjev „v súčasnosti pracujú na programe“.
AFP pripomína, že ak Zelenskyj do Španielska pricestuje, pôjde o jeho druhú návštevu tejto krajiny od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Prvýkrát Španielsko navštívil v máji 2024.