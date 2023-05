Ukrajinský prezident Zelenskyj pocestuje do Hirošimy v sobotu

Hirošima 20. mája (TASR) - Japonsko oznámilo, že Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pocestuje v sobotu do Hirošimy, kde sa má zúčastniť na summite krajín G7 o Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Očakáva sa, že Zelenskyj dorazí do Hirošimy, miesta prvého jadrového útoku na svete, v sobotu večer. K lídrom siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta sa pripojí v nedeľu.



Pôvodne bolo potvrdené, že Zelenskyj sa k účastníkom summitu G7 pripojí v piatok prostredníctvom videokonferencie. Tento tento plán sa však zmenil po tom, čo Zelenskyj vyjadril "silnú túžbu" zúčastniť sa na summite osobne, uvádza sa vo vyhlásení japonského ministerstva zahraničných vecí.



Japonsko predtým odmietalo potvrdiť Zelenského osobnú návštevu krajiny a do piatkového neskorého večera trvalo na tom, že sa zúčastní na summite iba online.



Počas jeho návštevy v Hirošime bude Zelenskyj rokovať aj s japonským premiérom Fumiom Kišidom, uviedlo ministerstvo.



Lídri skupiny G7 oznámili sprísnenie sankcií uvaľovaných na Rusko za inváziu na Ukrajinu. Počas trojdenného summitu, ktorý sa začal v piatok, by mali tiež rokovať o postupe vo vojne na Ukrajine.



Skupinu G7 tvoria Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Taliansko a USA.